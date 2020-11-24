أسطورة ليفربول يتحدث عن انضمام محمد صلاح إلى ريال مدريد الصيف المقبل

نجم ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح. (أرشيفية : إنترنت)

قال نجم نادي ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، ديفيد جيمس، إن انضمام المصري محمد صلاح، إلى أحد الأندية الأوروبية الكبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بات أمرا معقولا.

وأوضح جيمس لجريدة «ميرور» البريطانية، وفقًا لـ«روسيا اليوم»: «بيع صلاح إلى ريال مدريد؟ إذا كان السعر مناسبا، سيتم بيع أي لاعب.. يعتمد الأمر على الأموال المعروضة».

وأشار: «ليفربول لا يعتمد على محمد صلاح فقط، وهذا شيء يحسب للمدرب يورغن كلوب، لكن لا بد أيضا من التعاقد مع بديل، حال الاستغناء عن صلاح».

وواصل: «لا أعتقد أن انتقال صلاح إلى مانشستر سيتي (المنافس المحلي) سيكون أمرا جيدا لفريق ليفربول، من الأفضل أن ينتقل إلى دوري مختلف».

واختتم: «بالنسبة لي، لا أعتقد أن صلاح لا يمكن الاستغناء عن خدماته في نادي ليفربول، والمنطق يقول إنه سيرحل لدوري ودولة مختلفة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة».

وكان صلاح انضم إلى نادي ليفربول صيف العام 2017، قادما من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 34 مليون جنيه إسترليني، ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ «الريدز» وقتها.