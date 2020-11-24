مولر بين مجد البايرن ودعوات إعادته إلى منتخب ألمانيا بعد الفضيحة

توماس مولر (فرانس برس)

كشف لاعب بايرن ميونخ توماس مولر صدمته بعد هزيمة منتخب ألمانيا الأسبوع الماضي أمام إسبانيا بسداسية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية، لكنه شدد على أن تركيزه منصب على فريقه بايرن ميونخ من أجل مساعدته في الدفاع عن لقبيه في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، رغم المطالبة بعودته إلى منتخب بلاده.

وأثبت مولر بعمر الحادية والثلاثين أنه ما زال في قمة عطائه بعدما أسهم في قيادة بايرن إلى لقبه الثامن تواليا في الدوري الألماني، بتحقيقه رقما قياسيا من حيث التمريرات الحاسمة التي بلغت 21، مشكلا بذلك الممول الرئيسي بالأهداف للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حسب «فرانس برس».

وسيحاول الثنائي تقديم فصل جديد من الشراكة الرائعة بينهما، حين سيسعى بايرن الأربعاء لتحقيق فوزه الخامس عشر في دوري الأبطال، من خلال تجديد الفوز على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي، الذي خسر في الجولة الثالثة الماضية «2-6» على أرضه، ما سيضمن لرجال المدرب هانزي فليك ضمان بطاقة العبور إلى ثمن النهائي قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

ومرر مولر تمريرتين حاسمتين في المباراة الماضية ضد ريد بول، فيما افتتح ليفاندوفسكي سجله التهديفي في نسخة هذا الموسم بتسجيله ثنائية، وفي ظل المستوى الرائع الذي يقدمه مولر، والأداء المتواضع الذي يقدمه المنتخب الألماني وآخر فصوله الهزيمة التاريخية أمام إسبانيا الأسبوع الماضي، طالب المحللون وبعض اللاعبين بعودة نجم بايرن إلى تشكيلة «مانشافت» التي استبعده منها المدرب يواكيم لوف بعد الخروج من الدور الأول لمونديال روسيا 2018.

وبوجود خمسة من زملائه في بايرن ضمن التشكيلة التي أذلت أمام إسبانيا في إشبيلية، أقر مولر بأن مشاهدة هذه الهزيمة كانت مؤلمة بالنسبة إليه، موضحا بعد التعادل السبت في الدوري أمام فيردر بريمن: «بالطبع، أنت تعاني مع زملائك في النادي وزملائك في المنتخب الوطني مثلما تعاني الجماهير».

وتابع: «يتوق مشجعو كرة القدم الألمانية إلى عودة الأمور لما كانت عليه مرة أخرى، في الوقت الحالي، هناك الكثير من السلبية المحيطة بالموضوع، منها الاستبعاد عن المنتخب، هذا مؤلم، لكن تركيزي الأساسي منصب على النادي».

في مارس 2019، اتخذ لوف القرار بإنهاء المسيرة الدولية لمولر وزميليه الحالي في بايرن جيروم بواتنغ، والسابق ماتس هوميلس، رغم الدور الذي لعبه هذا الثلاثي في قيادة ألمانيا إلى لقبها العالمي الرابع العام 2014 في البرازيل.

الآن، يقود المعتزل باستيان شفاينشتايغر الدعوات المطالبة بعودة زملائه السابقين إلى تشكيلة المنتخب قبل نهائيات كأس أوروبا 2020، التي أرجئت إلى الصيف المقبل بسبب تداعيات فيروس «كورونا المستجد».