كونتي يدمر حلم إريكسن في «إنتر ميلان»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 04:19 مساء
كونتي (فرانس برس)

انكسر حلم الدنماركي كريستيان إريكسن بالانضمام إلى «إنتر» الإيطالي باكرًا، إذ طلب صانع الألعاب ترك عملاق مدينة ميلانو بعد عشرة أشهر فقط على قدومه من «توتنهام» الإنجليزي، حيث وصل إريكسن (28 عامًا) يناير الماضي بعقد لأربع سنوات ونصف مقابل 20 مليون يورو (23 مليون دولار) زائد 7.5 مليون يورو كمكافآت.

لكن في سنة خيّم عليها شبح فيروس «كورونا المستجد»، لم ينجح إريكسن باستعادة مستوياته اللندنية، حيث سجل 69 هدفًا و89 تمريرة حاسمة في 305 مباريات، أو حتى مع منتخب بلاده أخيرًا، وأقر إريكسن الذي خرج من أولويات مدربه أنتونيو كونتي الذي يستعد الأربعاء لاستقبال «ريال مدريد» الإسباني في مباراة بالغة الأهمية في دوري أبطال أوروبا، قائلاً: «الأمور لم تكن كما حلمت»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف اللاعب الذي حمل ألوان «توتنهام» بين 2013 و2020: «يرغب الناس برؤيتي ألعب وأنا أيضًا، لكن للمدرب أفكار أخرى وأنا احترم ذلك»، ولعب الدنماركي سبع مرات فقط هذا الموسم، بينها أربع كأساسي، لم يمرر فيها أو يسجل أي هدف، وفي المجمل، سجل أربعة أهداف لـ«إنتر» في 33 مباراة منذ قدومه.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للنادي جوزيبي ماروتا، الأحد، بشأن الرحيل المرتقب لإريكسن: «لا يجب أن نتمسك بلاعب يطالب بالرحيل».

في المقابل، أصر كونتي أن إريكسن حصل على عديد الفرص ولعب أكثر من الآخرين، كما أصر كونتي أنه لن يغير مركز إريكسن إلى موقع أكثر هجومًا.

إريكسن (فرانس برس)
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