لطمات كبرى لغوارديولا بعد إعلان مشروعه مع السيتي في 2023

غوارديولا (فرانس برس)

وقع الإسباني جوزيب غوارديولا مؤخرًا عقدًا طويل الأجل مع «مانشستر سيتي» الإنجليزي، لكن للمرة الأولى في مسيرته التدريبية الزاخرة، قد تحدد النتائج مصير المدرب الكتالوني بدلًا عن رغبته في خوض تحدٍ جديد أو الخلود إلى راحة موقتة.

وأظهرت إدارة «سيتي» من جهتها مدى التزامها بمشروع غوارديولا من خلال تمديد عقده حتى العام 2023 الأسبوع الماضي، وبالتالي هناك سبب وجيه لإيمان النادي به، بحسب ما رصدته «فرانس برس».

غوارديولا وراء اثنين من ثلاثة مواسم حقق فيها «سيتي» أعلى عدد من النقاط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب ستة ألقاب في المواسم الأربعة الأولى له في تدريب الفريق، لكن السقوط بهدفين أمام «توتنهام» السبت الماضي، الذي ترك الفريق بعيدًا بفارق ثماني نقاط عن صدارة جدول الترتيب، عزز الصعوبات التي بدأت منذ انطلاقة الموسم الماضي.

يقبع رجال غوارديولا في المركز 13 في ترتيب الدوري، مع مباراة مؤجلة، لكن العودة بـ12 نقطة فقط من أول ثماني مباريات في الموسم هي الأدنى منذ موسم 2008/2009، بعد أشهر من فقط من الاستحواذ الإماراتي على النادي وبدء ضخ الملايين فيه.

حتى أن في رصيد «سيتي» الآن فارق أهداف سلبي، بعدما سجل 10 أهداف فقط في الدوري، وهو أدنى معدل له في هذه المرحلة منذ الموسم 2006/2007 عندما احتل المركز 14 تحت قيادة ستيوارت بيرس وفشل في تسجيل هدف واحد على أرضه بعد رأس السنة.

ولطالما كانت الطامة الكبرى لغوارديولا مع «سيتي»، في دوري أبطال أوروبا، إذ لم يكن قادرًا في أربعة مواسم حتى على تكرار أفضل مسيرة للفريق بالوصول إلى نصف نهائي المسابقة تحت قيادة التشيلي مانويل بيليغريني في 2015/2016.

لكن الموسم الحالي أوروبيًّا يبدو جيدًا لـ«سيتي» الذي تمكن من تخطي «بورتو» البرتغالي و«مرسيليا» الفرنسي و«أولمبياكوس» اليوناني، مسجلًا ثلاثة أهداف في كل مباراة، محكمًا سيطرته على المجموعة الثانية.

جيزوس وستيرلينغ بعد خسارة أمام ليون الفرنسي الموسم الماضي (فرانس برس)