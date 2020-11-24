نتائج مثيرة في دوري أبطال آسيا

لاعبو بكين الصيني يحتفلون بتسجيل هدف في ملبورن (فرانس برس)

حقق نادي «بكين غوان» الصيني فوزه الثالث تواليًا على حساب «ملبورن فيكتوري» الأسترالي (3-1)، اليوم الثلاثاء على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتستضيف الدوحة منذ الخميس الماضي مباريات الشرق، بعد تعليقها منذ مارس الماضي بسبب فيروس «كورونا المستجد»، والفائز فيها يلاقي «بيرسيبوليس» الإيراني بطل الغرب، وسجل البرازيلي ريناتو أوغوستو وآلان ووانغ زيمينغ أهداف بكين، في حين أحرز جان لوكا أيانوتشي هدف «ملبورن» الوحيد، بحسب «فرانس برس».

وانفرد «بكين» في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 3 نقاط ل«ملبورن فيكتوري» و«سيول» الكوري الجنوبي الذي يلعب لاحقًا مع «تشيانغراي» التايلاندي الأخير والخالي رصيده من النقاط.

وفي منافسات المجموعة السادسة، استعاد نادي «شنغهاي شينخوا» الصيني توازنه بفوزه على «طوكيو» الياباني بهدف من ركلة جزاء نفذها يو هانتشاو، ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها لاحقًا «بيرث غلوري» الأسترالي مع «أولسان هيونداي» الكوري الجنوبي.

وكان «شنغهاي» خسر مباراته السابقة أمام «أولسان» (1-3) السبت الماضي، ويتصدر «شنغهاي شينخوا» المجموعة بـ6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط من مباراتين لكل من «أولسان هيونداي» و«طوكيو»، وصفر نقاط «لبيرث غلوري» الأخير.