تعرف على دور «كورونا» في تنصيب الرئيس الجديد لـ«كاف» بعد إيقاف أحمد أحمد 5 سنوات

عوماري سليماني يتحدث في وجود أحمد أحمد (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تمديد فترة رئاسة الكونغولي كونستانت عوماري سليماني لرئاسة «كاف»، حتى موعد إجراء الانتخابات المقررة يوم 12 مارس من العام المقبل، وذكر بيان رسمي لـ«كاف»، اليوم الإثنين، أن أحمد أحمد لم يعد قادرًا على ممارسة مسؤولياته كرئيس للاتحاد الأفريقي بعد قرار إيقافه اليوم السبت.

وكان عوماري سليماني النائب الأول لرئيس «كاف»، تولى رئاسة الإدارة التنفيذية للاتحاد الأفريقي بصفة موقتة حتى يوم 30 نوفمبر 2020، بناءً على تعليمات لأحمد أحمد بالخضوع لفترة نقاهة تستمر 20 يوماً على الأقل، إثر إصابته بفيروس «كورونا»، قبل أن يقرر الكاف استمراره في ممارسة مهامه لإدارة الاتحاد الأفريقي.

ويتماشى قرار «كاف» مع المادة 24 فقرة 8 من لائحة النظام الأساسي التي تنص على أنه «في حالة غياب الرئيس أو عدم تواجده بصورة موقتة، يحل نائب الرئيس بدلاً عنه».

ودانت الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، رئيس الاتحاد الأفريقي «كاف» أحمد أحمد، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، واتخذت قرارًا بإيقافه خمس سنوات مع تغريمه ماليًّا.

وفي بيان رسمي لـ«فيفا»، تم نشره اليوم الإثنين، أكدت لجنة الأخلاقيات في قرارها، أنه بناء على المعلومات التي جمعتها في غرفة التحقيق، تم إدانة أحمد أحمد بالإخلال بواجب الولاء، حيث قدم الهدايا والمزايا، كما أساء إدارة الأموال وأساء استغلال منصبه «رئيس كاف».

وقال البيان: «فيما يتعلق بالتحقيق في سلوك أحمد أحمد في منصبه كرئيس كاف خلال الفترة من 2017 إلى 2019 بعديد القضايا المتعلقة بـ(كاف)، بما في ذلك تنظيم وتمويل الحج والعمرة إلى مكة، ومشاركته في تعاملات الاتحاد الأفريقي مع شركة المعدات الرياضية».

وأضاف: «بعد جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية بناء على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن أحمد أحمد قد أخل بواجب الولاء، وقدم الهدايا والمزايا، وأساء إدارة الأموال وأساء استغلال منصبه».

واختتم: «نتيجة لذلك، وجدت الغرفة القضائية أن أحمد أحمد قد انتهك المواد 15 و20 و25 من الإصدار الحالي من مدونة فيفا للأخلاقيات، وكذلك 28 من نسخة 2018، وعقوبته بمنعه من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم إداريًّا أو رياضيًّا أو أي نشاط آخر على المستويين الوطني والدولي لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تغريمه ماليًّا بقيمة 200 ألف فرنك سويسري».