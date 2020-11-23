موسم تنس استثنائي خلف الأبواب الموصدة والكمامات

الكمامة عنوان موسم التنس (فرانس برس)

قارب موسم 2020 المتقطّع لمنافسات كرة التنس على النهاية، وسط تأثر بشكل كبير بجائحة «كورونا»، حيث توِّج الروسي دانييل مدفيديف بلقب البطولة الختامية لـ«الماسترز» على حساب النمساوي دومينيك تييم في لندن، بينما استهل المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش الموسم بتتويجه بلقبه الثامن في بطولة أستراليا المفتوحة والسابع عشر في البطولات الكبرى، وختمه بمعادلة الرقم القياسي للأميركي بيت سامبراس في عدد المرات التي أنهى فيها العام في صدارة التصنيف العالمي، وذلك للمرة السادسة في مسيرته.

تبددت آمال نولي (33 عامًا) بتحقيق لقبه الـ18 في الـ«غراند سلام» باستبعاده من الدور الرابع لبطولة «فلاشينغ ميدوز» الأميركية نتيجة توجيهه كرة قوية باتجاه إحدى حكمات الخط، كما فشل في أن يصبح أول لاعب منذ 50 عامًا يفوز بلقب كل بطولة كبيرة أقله مرتين عندما سقط سقوطًا مدويًا بثلاث مجموعات نظيفة في نهائي «رولان غاروس» الفرنسية أمام الإسباني رافايال نادال المصنف ثانيًا، بحسب رصد «فرانس برس».

إلا أن الصربي حقق عامًا ناجحًا نسبيًّا بتتويجه أيضًا بألقاب دورة دبي، ودورتي سينسيناتي وروما في الماسترز،إضافة الى كأس رابطة المحترفين مطلع العام مع منتخب بلاده، وغاب نادال عن حملة الدفاع عن لقبه في «فلاشينغ ميدوز» بسبب المخاوف من الجائحة وتفاقم الأزمة الصحية في نيويورك.

أُلغيت بطولة «ويمبلدون» الإنجليزية، ثالثة البطولات الكبرى عادةً، للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، كما ألغيت مسابقتا كأس ديفيس والاتحاد وجميع دورات رابطتي المحترفين والمحترفات في شرق آسيا التي تقام عادة في نهاية الموسم.

أُقيمت غالبية البطولات والدورات خلف أبواب موصدة، وشهدت تعديلاً في القوانين للوقاية من الفيروس، حيث غمز اللاعبون مضاربهم بدلًا عن السلام بالأيادي وكانوا مجبرين على وضع الكمامات عند التقاط الصور مع كؤوسهم واستعمال مناشفهم بأنفسهم، حيث غاب ملتقطو الكرات عن معظم المنافسات.

استمر مسعى الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز لمعادلة الرقم القياسي في عدد بطولات الـ«غراند سلام» (24) المسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت، بعد فشلها في تحقيق ذلك منذ فوزها في نهائي أستراليا العام 2017 لتخسر بعدها أربع مباريات نهائية.

وخرجت سيرينا (39 عامًا) هذا الموسم من الدور الثالث في أستراليا ونصف نهائي «فلاشينغ ميدوز»، فيما انسحبت من «رولان غاروس» بعد الدور الأول بداعي الإصابة.

بدأ موسم السيدات بمفاجأة عندما حققت الأميركية الشابة صوفيا كينن (22 عامًا) باكورة ألقابها في البطولات الكبرى بفوزها باللقب الأسترالي، فيما حصدت اليابانية ناومي أوساكا ثاني ألقابها في «فلاشينغ ميدوز» بعد 2018 والثالث في البطولات الكبرى.

كرة قوية باتجاه إحدى حكمات الخط من ديوكوفيتش (فرانس برس)

رافايال نادال (فرانس برس)