إيقاف حكم سجن البطل الأولمبي الأردني أبوغوش

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 نوفمبر 2020, 04:21 مساء
أحمد أبو غوش (فرانس برس)

قررت محكمة الأمن العام الأردني إيقاف تنفيذ حكم السجن الصادر بحق البطل الأولمبي في لعبة التايكوندو أحمد أبو غوش، على خلفية قضية جنائية.

وقال مصدر رياضي، فضل عدم كشف هويته لوكالة «فرانس برس»، إن مديرية الأمن العام أطلقت أبو غوش نهاية الأسبوع الماضي بعد إيقافه لقرابة 80 يومًا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل على خلفية قضية جنائية تعود لمشكلة في قيده المدني.

وكانت محكمة الأمن العام أصدرت في الخامس من نوفمبر الجاري قرارًا بحبس أبو غوش، وهو أحد منتسبي جهاز الأمن العام، ستة أشهر وطرده من الخدمة العسكرية عن جرم حيازة جواز سفر بطريقة غير مشروعة.

وجاء هذا القرار استنادًا إلى الصلاحيات القانونية لمديرية الأمن العام وعملًا بروح القانون، ومن باب إعطاء الفرصة له ليتمكن من العودة للانخراط بالمجتمع بطريقة سليمة وإفساح الطريق له من جديد للعودة إلى المجال الرياضي، وفق تصريحات سابقة لمديرية الأمن العام جاء فيها أيضًا «نأمل أن يكون هذا القرار دافعًا له للتحلي بالانضباط وإتباع القوانين وممارسة المواطنة الصالحة».

وحفر أبو غوش (24 عامًا) اسمه بأحرف من ذهب في الرياضة الأردنية في دورة الألعاب الأولمبية «ريو 2016»، بحصوله على الميدالية الذهبية في وزن 68 كلغ في لعبة التايكوندو، وهو إنجاز يحدث لأول مرة.

وشكر أبو غوش كل مَن وقف إلى جانبه خلال فترة إيقافه من خلال ما نشره على صفحته في «فيسبوك» قائلاً: «أود أن أشكر كل مَن قام بالاطمئنان علي سواء بمحاولة الاتصال بي أو حتى برسالة أو كلمة، وأود أن أبلغ الجميع أنني وبحمد الله بألف خير».

وأضاف: «لا بد أن أوجه الشكر والعرفان لكل فرد منكم على ما وجدته من دعم ووقفة خلفي ينبع منها الحب من طرفكم جميعًا، خلال الفترة الماضية غمرتموني بلطفكم ومحبتكم وهذه نعمة من الله، وأعذر ايضًا مَن أساء فهمي أو أساء لي».

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