ذهول في الصحافة الإيطالية مما يقدمه إبراهيموفيتش.. وتصفه بـ«الساحر المصاب»

زلاتان إبراهيموفيتش (إنترنت)

أشادت الصحف الإيطالية اليوم الإثنين بمهاجم ميلان السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش «39 عاما»، الذي يعيش فترة ذهبية بعد قيادته فريقه إلى الفوز على نابولي 3-1، في عقر دار الأخير ووصفته بـ«الساحر» و«السوبر ستار»، بعد أن أسهمت ثنائية إبراهيموفيتش في تعزيز صدارته لترتيب الهدافين مع عشرة أهداف، وأبقت فريقه في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن ساسوولو المتصدر.

لم يكمل النجم السويدي المباراة بعد إصابة تعرض لها وخرج في الدقيقة 79، ليحل بدلا منه لورنتسو كولومبو، وأشارت تقارير صحفية إلى أن زلاتان خضع لصورة بالرنين المغناطيسي، أظهرت تمزقا في العضلة ذات الرأسين لفخذه اليسرى، ستبعده عن مواجهة ليل الفرنسي الخميس المقبل في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

قالت كورييري ديلو سبورت: «المستر يقوم بكل شيء» واصفة إياه بـ«السوبر ستار بفضل ثنائيته»، أما توتو سبورت فوصفته بأنه «إبرا البطل»، مؤكدة بأنه سيكون السلاح الأقوى لميلان في الدوري هذا الموسم.

أما غازيتا ديلو سبورت فعنونت بخط عريض «إبرا ساحر ومصاب» في إشارة إلى خروجه من الملعب أواخر المباراة، وعاد عملاق الهجوم إلى ميلان بعقد لستة أشهر منتصف الموسم الماضي بعد تركه لوس أنجليس غالاكسي الأميركي، مع أجر سنوي بلغ 3.5 مليون يورو «3.9 مليون دولار»، مع خيار بقائه موسما إضافيا.

وفرض لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني السابق نفسه بقوة في صفوف فريقه، مسجلا 11 هدفا في 20 مباراة، وارتقى ميلان بعد قدوم زلاتان من المركز الحادي عشر إلى السادس، قبل أن ينهي موسمه دون خسارة في 12 مباراة.

كان زلاتان قد أسهم بإحراز ميلان لقبه الأخير الدوري المحلي العام 2011، كما أحرز ثلاثة ألقاب مع إنتر ومرتين مع يوفنتوس تم شطبهما بسبب فضيحة «كالتشوبولي» للتلاعب بنتائج المباريات.