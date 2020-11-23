30 عاما في عالم المصارعة لـ«أندرتيكر»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 نوفمبر 2020, 01:33 مساء
«أندرتيكر» (أرشيفية : الإنترنت)

بعد قراره بالاعتزال، ينهي بذلك المصارع الشهير أندرتيكر، 30 عاما من مصارعة المحترفين بشكل نهائي، حيث احترف الرياضة الترفيهية، كونه واحدا من أبرز وأشهر المصارعين عبر التاريخ.

مارك ويليام كالاواي الشهير بـ«أندرتيكر» أو الحانوتي لدى الجماهير العربية، أعلن اعتزاله خلال حدث «سلسلة الناجين»، والذي يقام خلال شهر نوفمبر من كل عام، وصرح أندرتيكر خلال الحدث قائلا: «حان وقت اعتزالي، ليرقد أندرتيكر في سلام»، فيما وجه دواين جونسون روك رسالة وداعية له قائلا: «كنت فخورا بمشاركة الحلبة معك»، بحسب ما نقله موقع «24» العالمي.

وظهر أندرتيكر لأول مرة في سلسلة الناجين 1990، وتقاعد بعد 30 عاما من ظهوره الأول، بعدما أصبح صاحب أطول فترة وجود داخل حلبات المصارعة في تاريخ شركة «WWE»، ليقرر أندرتيكر اعتزال المصارعة في عمر الـ55، بعدما فاز ببطولة العالم 7 مرات ما بين «WWE» و«WWF».

في يونيو الماضي، كشفت جريدة «ميرور» البريطانية، «نبأ اعتزال «أندرتيكر»، بينما في فبراير الماضي، استمتع عشاق المصارعة الحرة في السعودية بأمسية حافلة بالترفيه والأجواء الفريدة مع حضور نخبة النجوم في عالم دبليو دبليو إي، وفي مقدمتهم أندرتيكر، وجولدبيرج، وسيث رولينز، أثناء مشاركتهم في عرض رفيع المستوى أقيم على مسرح محمد عبده في الرياض.

بدأ أندرتيكر مسيرته للمصارعة في اتحاد «USWA» في العام 1984، وانضم بعد ذلك إلى اتحاد بطولة العالم للمصارعة «WCW» في العام 1989، وفي العام 1990 لم يجدد الاتحاد عقده مع أندرتيكر، وفي نوفمبر من نفس العام، انضم إلى اتحاد «WWE) «WWF حاليا)، حيث يعد أندرتيكر أحد أكبر مصارعي الاتحاد، وهو المصارع الوحيد الذي ظهر في أول حلقة من راو، وهو لا زال يعمل مع الاتحاد حتى اعتزاله.

حصل أندرتيكر على حزام الاتحاد أربع مرات، وحزام العالم للوزن الثقيل ثلاث مرات، وحصل على بطولة الهاردكورد وبطولة الثنائي ست مرات وبطولة «USWA Texas Title»، وبطولة «USWA Unified Heavyweight»، بطل رويال رامبل 2007، كما يتصل اسم أندرتيكر بعدة مباريات دموية مثل زنزانة الجحيم، ومبارة النيران، والتابوت، ومباريات الدفن حيا.

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