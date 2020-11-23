إيقاف أحمد أحمد 5 سنوات.. وتغريمه 200 ألف فرنك سويسري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 نوفمبر 2020, 12:20 مساء
أحمد أحمد (أرشيفية : الإنترنت)

أدانت الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، رئيس الاتحاد الأفريقي «كاف» أحمد أحمد، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، واتخذت قرارًا بإيقافه خمس سنوات مع تغريمه ماليا.

وفي بيان رسمي لـ«فيفا»، تم نشره اليوم الإثنين، أكدت لجنة الأخلاقيات في قرارها، أنه بناء على المعلومات التي جمعتها في غرفة التحقيق، تم إدانة أحمد أحمد بالإخلال بواجب الولاء، حيث قدم الهدايا والمزايا، كما أساء إدارة الأموال وأساء استغلال منصبه «رئيس كاف».

وقال البيان: «فيما يتعلق بالتحقيق في سلوك أحمد أحمد في منصبه كرئيس كاف خلال الفترة من 2017 إلى 2019 بالعديد من القضايا المتعلقة بـ(كاف)، بما في ذلك تنظيم وتمويل حج العمرة إلى مكة، ومشاركته في تعاملات الاتحاد الأفريقي مع شركة المعدات الرياضية».

وأضاف: «بعد جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية بناء على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن أحمد أحمد قد أخل بواجب الولاء، وقدم الهدايا والمزايا، وأساء إدارة الأموال وأساء استغلال منصبه».

واختتم: «نتيجة لذلك، وجدت الغرفة القضائية أن أحمد أحمد قد انتهك المواد 15 و20 و25 من الإصدار الحالي من مدونة فيفا للأخلاقيات، وكذلك 28 من نسخة 2018، وعقوبته بمنعه من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم إداريا أو رياضيا أو أي نشاط آخر على المستويين الوطني والدولي لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تغريمه ماليا بقيمة 200000 فرنك سويسري».

أحمد أحمد (أرشيفية : الإنترنت)
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