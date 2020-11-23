«كاف» يرجئ الإعلان عن حضور 10 آلاف من جماهير الأهلي والزمالك إلى الأربعاء

جماهير الأهلي والزمالك (أرشيفية : الإنترنت)

يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الأربعاء المقبل، بشكل رسمي، إمكانية حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر له، مساء الجمعة المقبل، في العاصمة المصرية القاهرة.

ويلتقي قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في نهائي مثير، هو الأول من نوعه عبر التاريخ بينهما، فضلا أيضا عن أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها فريقان من بلد واحد في النهائي.

يصاحب ذلك قرار هو الأول من جانب «كاف»، بعمل مباراة النهائي من لقاء واحد، بعكس ما كان متبعا في السابق بنظام الذهاب والإياب، بين طرفي مباراة الختام، نظرا لضيق الوقت؛ بسبب أزمة جائحة «كورونا».

مندوب «بوابة الوسط» في القاهرة علم أن «كاف» يتجه إلى الموافقة على حضور عشرة آلاف مشجع للنهائي فقط، تاركا أمر الموافقة النهائية لجهات الأمن في مصر للتصديق على القرار من عدمه، لذا تم إرجاء الأمر برمته ليوم الأربعاء المقبل، للإعلان بشكل رسمي، وما يتبع ذلك من طباعة للتذاكر وطرحها للجماهير.

المثير أن نفس اليوم الأربعاء، سيجري فيه «كاف» المسحة الرسمية على لاعبي الفريقين، للتأكد من سلامتهم من فيروس «كورونا»، بعد يوم أمس الأحد المثير، الذي شهد زيادة عدد الإصابات في الأهلي تحديدا، حيث أصيب وليد سليمان ومحمد شريف ومن قبل صالح جمعة ومحمود عبدالمنعم «كهربا» وأحمد ياسر ريان.