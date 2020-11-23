سقوط كبار الدوري البرازيلي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 نوفمبر 2020, 09:33 صباحا
من مباراة إنترناسيونال و فلومينينسي (إنترنت)

أهدر إنترناسيونال فرصة جديدة لاعتلاء صدارة الدوري البرازيلي، وسقط في فخ الهزيمة «1-2» أمام ضيفه فلومينينسي، في الجولة 22 من المسابقة.

شهدت المنافسات أيضا فوز فورتاليزا على مضيفه بوتافوغو «2-1»، بينما تعادل سييارا مع أتلتيكو مينيرو «2-2»، وساو باولو مع فاسكو دا غاما «1-1».

بذلك مني إنترناسيونال بالهزيمة الثانية تواليًا، وهي الثالثة له مقابل تعادلين في آخر خمس مباريات خاضها الفريق في المسابقة، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة أمام فلومينينسي الذي استعاد اتزانه بعد هزيمتين متتاليتين.

المثير أن ساو باولو أهدر هو الآخر فرصة اعتلاء الصدارة، بسقوطه في فخ التعادل بهدف مع فاسكو دا غاما، حيث رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مينيرو وفلامنغو.

أيضا رفع فاسكو دا غاما رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ16، حيث تقدم فاسكو دا غاما بهدف سجله جيرمان كانو في الدقيقة 19، وتعادل لوسيانو نيفيس لفريق ساو باولو بهدف في الدقيقة 34.

تغلب فورتاليزا على مضيفه بوتافوغو بهدفين سجلهما بيرجسون دا سيلفا، وديفيد دا فونسيكا، مقابل هدف سجله وارلي لياندرو، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع، مقابل 20 نقطة لبوتافوغو الذي مني بالهزيمة الثالثة على التوالي وهي الرابعة، مقابل تعادلين في آخر ست مباريات.

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