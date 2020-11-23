إبراهيموفيتش يقود ميلان لاستعادة صدارة الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش. (تويتر)

قاد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، فريقه ميلان، لاستعادة صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوز الفريق بثلاثية مقابل هدف على مضيفه نابولي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة الثامنة.

وتقدم ميلان بهدفين حملا توقيع إبراهيموفيتش في الدقيقتين 20 و54، لينفرد بصدارة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 10 أهداف، متفوقاً بفارق هدفين على أقرب ملاحقيه البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وسجل لنابولي درييس ميرتينز في الدقيقة 65، واستغل ميلان النقص العددي في صفوف منافسه عقب تسجيل النرويجي ينس بيتر هاوجي الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ميلان إلى 20 نقطة في قمة الترتيب، متفوقاً بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه ساسولو، الذي ارتقى للصدارة (مؤقتا)، عقب فوزه 2 - 0 على مضيفه فيرونا في وقت سابق اليوم بنفس المرحلة، في المقابل، تجمد رصيد نابولي عند 14 نقطة، ليبقى في المركز الخامس بترتيب البطولة.