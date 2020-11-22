قصة التحول الرهيب في مركز هاري كين مع توتنهام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 04:03 مساء
هاري كين (أرشيفية : الإنترنت)

يعد مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين، من بين المتميزين من حيث صناعة وتسجيل الأهداف، حيث صنع ثماني فرص للتهديف لزملائه في توتنهام، لكنه في الموسم الحالي وحده صنع حتى الآن تسع فرص، ليقترب من الرقم القياسي وهو 20 فرصة، فبعد أن كان رأس حربة هجوم توتنهام تغير دور كين كثيرا هذا الموسم واتخذ بعدا جديدا، ليصبح نقطة الارتكاز التي يعتمد عليها فريق المدرب جوزيه مورينيو في الثلث الأخير.

سبق لكين لاعب منتخب إنجلترا الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، وحتى وقت قريب أحرز كين هدفه رقم 200 مع توتنهام، لكن دوره تحول هذا الموسم من إحراز الأهداف إلى صناعة الفرص، وظهر هذا الدور جليا مرة أخرى في فوز فريقه على مانشستر سيتي بهدفين، أمس السبت، بحسب ما ذكرته «شبكة سكاي سبورتس» التلفزيونية.

تراجع كين من أجل استدراج مدافعي سيتي ودفعهم إلى التقدم، ومن ثم إفساح المجال أمام زميله الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، لإحراز الهدف الأول قبل أن يقدم التمريرة الأخيرة إلى جيوفاني لو سيلسو، لإحراز الهدف الثاني ويصعد فريقه لصدارة البطولة، ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي يتراجع فيها كين إلى وسط الملعب، من أجل إفساح المجال أمام زملائه هذا الموسم، وقد أدى هذا لتألق سون الذي يتصدر حاليا قائمة هدافي البطولة بتسعة أهداف.

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