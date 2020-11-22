شتوتغارت الألماني يخسر موهبته الأرجنتينية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 04:01 مساء
نيكولاس غونزاليس (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي شتوتغارت الألماني، اليوم الأحد، أن مهاجمه الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس سيغيب لنحو ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة في الركبة، وأشار شتوتغارت إلى أن التشخيص النهائي لحجم الإصابة بدد التقييم الأولي الذي ألمح إلى إمكانية غياب اللاعب لفترة طويلة.

وقال مدير الكرة في شتوتغارت سفين ميسلينتات إن غونزاليس «22 عاما» تعرض لتمزق جزئي في أربطة الركبة اليسرى، وهو أمر مؤلم لكن لا يتطلب برنامجا تأهيليا طويل الأمد، بحسب ما جاء عبر صفحة النادي الألماني على «تويتر».

وتعرض غونزاليس للإصابة خلال تعادل شتوتغارت مع مضيفه هوفنهايم بثلاثة أهداف لمثلها، أمس السبت، بالدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا»، لكنه غادر الملعب مصابا في الشوط الأول بعد أن سجل الهدف الأول لفريقه، ليخسر شتوتغارت جهوده مستقبلا.

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