مدرب بايرن ميونخ يرفض خلافة لوف لإدارة الماكينات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 03:48 مساء
هانزي فليك (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، هانزي فليك، أنه لا يهدر أفكارا بشأن شغل وظيفة المدير الفني للمنتخب الألماني المعروف بالماكينات، بعدما طرح اسم فليك مرارا ليخلف يواكيم لوف في قيادة المنتخب الألماني، في ظل الأزمة التي يشهدها جراء الهزيمة التاريخية أمام المنتخب الإسباني بستة أهداف نظيفة في دوري الأمم الأوروبية، الثلاثاء الماضي، ولا سيما أن فليك كان مساعدا للوف في مونديال 2014 الذي فازت به ألمانيا.

وفي مقابلة مع جريدة «فيلت آم زونتاج» الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال فليك «55 عاما»: «أنا مرتبط هنا بعقد، ولدي فريق رائع وأعمل لصالح ناد رائع، وهناك الكثير من الأمور الملائمة في الوقت الراهن، لوف قدم للمنتخب عملا ممتازا، ودائما ما كان يراعي احتياجات الأندية، ومن المنطقي أن يتم توجيه النقد بعد النتيجة، لكنه لا يغير شيئا في تقديري في أن المنتخب سيلعب دورا جيدا في بطولة أوروبا في العام المقبل، إذا أخذ الاستعداد المناسب»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأبدى فليك تفهمه لتمسك لوف بالتخلي عن ضم توماس مولر وجيروم بواتينغ وكلاهما من بايرن وماتس هوملز من بروسيا دورتموند إلى المنتخب، قائلا: «لوف قرر هذا وأنا أتفهم تماما تمسكه بقراره، وهذا أمر مشروع، والأمر يتعلق هنا بتطوير أداء اللاعبين الشباب، وثمة مواهب عظيمة قادمة، وهذا الطريق لا بأس به، وأنا مسرور للغاية بأن جيروم وتوماس يقدمان أفضل أداء لبايرن».

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