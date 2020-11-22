كلوب: الآن ليفربول أهم عندي من منتخب ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 03:27 مساء
الألماني يورغن كلوب (أرشيفية : الإنترنت)

خرج المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، بتصريحات جديدة، لكن هذه المرة عن منتخب بلاده، مشيرا إلى أن بإمكانه تصور أن يصبح المدير الفني لمنتخب بلاده يوما ما، لكن ليس في المستقبل القريب، حيث جاء ذلك في رده على سؤال عن هذا الموضوع.

وقال كلوب قبل لقاء فريقه مع ليستر سيتي اليوم الأحد: «ربما في المستقبل، أما الآن؟ فلا، ليس لدي وقت، ولدي عمل، وهو بالمناسبة عمل مكثف للغاية»، بحسب ما نقلته «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن المدير الفني للمنتخب الألماني يواكيم لوف، يتعرض في الوقت الراهن لانتقادات بعد الهزيمة التاريخية للمنتخب الألماني بستة أهداف نظيفة أمام نظيره الإسباني في دوري الأمم الأوروبية الثلاثاء الماضي، وتناولت النقاشات التي دارت في الفترة الأخيرة إمكانية أن يكون كلوب من بين المرشحين لخلافة لوف.

كلوب مرتبط مع ليفربول بعقد حتى 2024، ويقول: «أشعر بارتياح كبير في ليفربول، لست متأكداً إذا كان قد سألني أحد، لكن في حال كانوا لا يعرفون، فأنا لدي عمل في ليفربول، حتى إذا أصبح الطقس سيئا مرة أخرى، فالأمر يروق لي، وأنا هنا مسؤول عن الكثير من الأشياء، وبالتالي فلن أرحل ببساطة لأقبل بتحد جديد».

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