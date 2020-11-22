بطولة أستراليا المفتوحة للتنس تترقب الإعلان

منافسات سابقة من بطولة أستراليا (أرشيفية : الإنترنت)

أصدر رئيس الاتحاد الأسترالي للتنس، كريج تيلي، بيانا اليوم الأحد، أعلن فيه أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيتم الإعلان عن مواعيد بطولة أستراليا المفتوحة.

وبطولة أستراليا المفتوحة هي مسابقة مقررة مبدئيا في الأسبوعين الأخيرين من شهر يناير، حيث جاء البيان ردا على التصريحات التي أدلى بها السبت، رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز، والتي قال فيها إن اللاعبين المشاركين لن يتمكنوا من الوصول إلى البلاد قبل أول يناير، بحسب ما نقلته «إفي».

وفسر أندروز حديثه بأنه سيتعين على اللاعبين الخضوع لحجر صحي صارم لمدة أسبوعين، بينما أبرز تيلي في بيانه أن نية فريقه هي أن يتمكن من إنهاء الموسم الصيفي للتنس في أستراليا في أقرب وقت ممكن.

بذلك يشير تيلي إلى البطولات التحضيرية والكبرى نفسها «غراند سلام»، حيث أكد أنه سيعلن عن القرار النهائي في غضون أسبوعين، قائلا: «ما زلنا نجري هذه المحادثات الهامة للغاية مع السلطات الصحية المحلية فيما يتعلق بالحجر الصحي الذي يتعين تنفيذه ومتطلبات الأمن البيولوجي».