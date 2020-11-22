كلوب يطالب بالتغييرات الـ5 بدلا من 3

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 نوفمبر 2020, 12:19 مساء
يورغن كلوب (أرشيفية : الإنترنت)

جدد المدير الفني لفريق ليفربول يورغن كلوب، طلبه إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بإعادة التفكير في التمسك بإجراء ثلاثة تغييرات كحد أقصى في المباراة الواحدة بدلاً من خمسة، في ظل ازدحام جدول المباريات وزيادة عدد المصابين، ورغم أن مسابقات الدوري الكبيرة في أوروبا قررت الاستعانة بخيار السماح بإجراء خمسة تغييرات في المباراة الواحدة في موسم تأثر جائحة «كورونا»، فإن الدوري الإنجليزي قرر العودة إلى النظام التقليدي بناء على تصويت من الأندية.

عانى ليفربول العديد من الإصابات، ومع اقتراب ازدحام جدول المباريات في فترة عيد الميلاد، فإن المدرب الألماني طلب من المسؤولين زيادة عدد التغييرات من أجل مصلحة اللاعبين، وقال كلوب لوسائل إعلام تليفزيونية: «أشكر الله أنه حدث اجتماع المدربين، ولو كان بوسعنا التصويت في هذا اليوم لكانت النتيجة 15-5 لمصلحة إجراء خمسة تغييرات»، بحسب ما نقلته «ذا غارديان» البريطانية.

وأضاف: «لم يكن بوسعنا التصويت لأنه لا يتم السماح للمدربين بالتصويت لكن النتيجة سارت 11-9 في مصلحة ثلاثة تغييرات مقابل 15-5 في مصلحة خمسة تغييرات، الآن أتمنى أن يكون بوسع متخذي القرارات اتخاذ الخطوات التالية»، وسمحت رابطة الدوري في إنجلترا للدرجات من الثانية إلى الرابعة بإجراء خمسة تغييرات، لكن أي تغيير في لوائح الدوري الممتاز يحتاج إلى موافقة 14 فريقا قبل إمكانية تنفيذه.

وقال كلوب: «نحتاج إلى إجراء تغيير، ونحتاج إلى الحديث عن جدول المباريات، في فترة عيد الميلاد سنلعب مجددا مرتين في أقل من 48 ساعة وسنتحدث عن الأمر ذاته مرة أخرى، سينظر الجميع».

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