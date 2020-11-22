نابولي يستقبل ميلان بذكريات غاتوزو وإبراهيموفيتش

غاتوزو وإبراهيموفيتش (أرشيفية : الإنترنت)

تجرى اليوم الأحد المواجهة المثيرة بين نابولي وميلان، في ختام مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم «الكالتشو»، حيث يأمل السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاماً) في مواصلة مسيرته التهديفية المميزة في الموسم الحالي، رغم صلابة دفاع نابولي الذي يقوده تدريبيا زميله السابق جينارو غاتوزو.

يستضيف غاتوزو زميليه السابقين إبراهيموفيتش ودانييلي بونيرا في هذه المباراة التي تجتذب معظم الاهتمام من باقي مباريات الجولة، حيث قال غاتوزو لدى انتقال إبراهيموفيتش إلى ميلان في يناير الماضي لبدء فترة جديدة مع الفريق: «رأيت صورة وكنت مثل جده، لأن هذا العمل يدمرك»، بحسب ما نقله موقع «24» الدولي.

وخلال فترته الأولى مع الفريق، التي امتدت لعامين، فاز إبراهيموفيتش وغاتوزو معا بلقب الدوري الإيطالي، قبل أن يترك اللاعبان ميلان في 2012، بعدما قضى غاتوزو 13 موسما مع الفريق، وخلال فترته الحالية مع الفريق، ضرب إبراهيموفيتش بعامل السن عرض الحائط وسجل ثمانية أهداف في خمس مباريات خاضها بالدوري الإيطالي هذا الموسم، وغاب عن الفريق في مباراتين بسبب إصابته بفيروس «كورونا».