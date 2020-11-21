بن علي يظهر في سقوط كروتوني أمام لاتسيو

فاز فريق لاتسيو على مضيفه كروتوني، الذي يلعب له الجناح الدولي الليبي أحمد بن علي، بهدفين، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، وسجل هدفي لاتسيو شيرو إيموبيلي، وخواكين كوريا، في الدقيقتين 21 و58، ليرفع لاتسيو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد كروتوني عند نقطتين في المركز العشرين.

يعد هذا هو الفوز الرابع للاتسيو في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين، والتعادل في مثلهما، فيما يظل فريق كروتوني بلا أي انتصار هذا الموسم، حيث حقق تعادلين فقط، وخسر في ست مباريات، وقد شهدت المباراة ظهور الجناح الليبي أحمد بن علي.