بن علي يظهر في سقوط كروتوني أمام لاتسيو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 نوفمبر 2020, 07:09 مساء

فاز فريق لاتسيو على مضيفه كروتوني، الذي يلعب له الجناح الدولي الليبي أحمد بن علي، بهدفين، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، وسجل هدفي لاتسيو شيرو إيموبيلي، وخواكين كوريا، في الدقيقتين 21 و58، ليرفع لاتسيو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد كروتوني عند نقطتين في المركز العشرين.

يعد هذا هو الفوز الرابع للاتسيو في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين، والتعادل في مثلهما، فيما يظل فريق كروتوني بلا أي انتصار هذا الموسم، حيث حقق تعادلين فقط، وخسر في ست مباريات، وقد شهدت المباراة ظهور الجناح الليبي أحمد بن علي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«عكس التيار» مع محمد زيدان - الحوار السياسي معضلة التوافق والتصويت عبر «زوم»
فيديو
ردود فعل غاضبة من الوسط الرياضي بعد خسارة «الفرسان» المفاجئة أمام غينيا
رياضة محلية
واشنطن تسمح للجاسوس بولارد بالسفر الى «إسرائيل»
دولى
بلومبرغ: إصابة دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأميركي ترامب بـ«كورونا»
دولى
نزاع دولي على كعكة إعادة الإعمار في ليبيا مع التفاؤل باستقرار الأوضاع
ليبيا
ماكرون يتهم تركيا وروسيا بـ«تأجيج مشاعر» معادية لفرنسا في أفريقيا
دولى
رئيسة المفوضية الأوروبية «تأمل» في عودة الولايات المتحدة إلى التعددية
دولى
جريدة «الوسط»: حديث «الرشاوى» يطغى على وثائق ملتقى تونس
ليبيا
أمام مجلس الأمن.. السني يطرح 4 طلبات لنجاح مخرجات ملتقي تونس
ليبيا
دماء نتيجة شجار عنيف بين لاعبي «آرسنال» خلال التدريبات
رياضة عالمية
نص إحاطة وليامز أمام مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
جيف هيرست: ضرب الأطفال للكرة بالرأس قد يسبب الخرف
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطراف صناعية تونسية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد