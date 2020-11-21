ميسي يستعد لكسر كبرياء بيليه

بيليه وميسي (أرشيفية : الإنترنت)

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مساء اليوم السبت، لاستثمار فرصة ثمينة لكتابة اسمه داخل سجلات الساحرة المستديرة، خصوصا أنه يحتاج إلى ثلاثة أهداف فقط، ليصبح أكثر من سجل أهدافا لنادٍ واحد في تاريخ كرة القدم، وهو الرقم الذي يحتفظ به الأسطورة البرازيلية بيليه، بعدما سجل 643 هدفًا في مسيرته مع «سانتوس» في الفترة بين 1956 و1974 خلال 757 مباراة رسمية، ومنذ هذه اللحظة لم يقدر أحد على الاقتراب من هذا الرقم رفقة نادٍ واحد.

بعد خمسين عامًا، استطاع نجم أرجنتيني قادم من بلدة روساريو، الاقتراب من هذا الإنجاز مع «برشلونة»، وحاليا يمتلك ميسي في جعبته 640 هدفًا خلال 741 مباراة رسمية، لهذا ليس غريبًا التفكير في كسر هذا الرقم قبل نهاية شهر نوفمبر الحالي، وسيحرم بيليه أخيرًا من رقمه القياسي، بحسب «آس» الإسبانية.

ويواجه «برشلونة» بقيادة ميسي مساء اليوم السبت «أتلتيكو مدريد» ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني، دون أن يظهر ميسي بقوته الهجومية في بداية الموسم الحالي، مسجلًا خمسة أهداف فقط في عشر مباريات رسمية، بينها أربعة أهداف من ضربات جزاء، حيث سجل ميسي 447 هدفًا في الليغا و118 هدفًا في دوري أبطال أوروبا و53 هدفًا في كأس ملك إسبانيا و14 هدفًا في بطولة السوبر الإسباني وخمسة أهداف في كأس العالم للأندية وثلاثة أهداف في السوبر الأوروبي.