فيردر بريمن يصطاد بايرن ميونخ

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 نوفمبر 2020, 07:03 مساء
جانب من مباراة فيردر بريمن و بايرن ميونخ (إنترنت)

فرض فريق فيردر بريمن التعادل بهدف على مضيفه بايرن ميونخ، اليوم السبت، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الألماني، على ملعب أليانز أرينا، تقدم ماكسيميليانو أيغيستين بهدف لفيردر بريمن في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، ثم أدرك كينغسلي كومان التعادل لبايرن ميونخ في الدقيقة 62، وحصد بايرن نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوصيف ليفركوزن.

وتسلح العملاق البافاري بسلسلة انتصارات تاريخية قبل مواجهة بريمن، حيث كشفت الإحصائية التي نشرها الموقع الرسمي للبايرن، أن العملاق البافارى حقق الفوز في آخر 19 مباراة خاضها ضد بريمن في الدوري الألماني، وهي أطول سلسلة انتصارات في المسابقة، وأن بايرن ميونخ حقق 57 انتصارا ضد بريمن في «البوندزليغا» من إجمالي 108 مباريات جمعت بينهما على مدى التاريخ في المسابقة مقابل 26 هزيمة.

أشار الموقع إلى أنه في جميع المسابقات لم يهزم بايرن ميونخ في 27 مباراة رسمية ضد بريمن بواقع 24 فوزا، و3 تعادلات، بفارق أهداف 84:17، حيث كان آخر انتصار للفريق الأخضر في سبتمبر 2008 على  ملعب أليانز أرينا بنتيجة «5-2».

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