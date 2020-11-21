برشلونة ضيفا على أتلتيكو مدريد.. الليلة

مباراة سابقة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد (أرشيفية : الإنترنت)

يحل فريق «برشلونة» ضيفًا على نظيره فريق «أتلتيكو مدريد » في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت ليبيا، حيث وصلت بعثة فريق «برشلونة» الإسباني إلى العاصمة مدريد، تمهيدًا لخوض مواجهة «أتلتيكو».

تأتي مواجهة «أتلتيكو مدريد » في قمة منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، وتوجهت بعثة «برشلونة» إلى العاصمة الإسبانية على متن طائرة خاصة، مستأجرة من قبل شركة «برات»، بحسب جريدة «موندو ديبورتيفو» نقلاً عن موقع «آس» الإسباني.

ووصل فريق «برشلونة» إلى العاصمة الإسبانية بعد ظهر اليوم السبت، لخوض المباراة على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، على أن يعقد المدرب رونالد كومان جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من الانطلاق للملعب.

ويستعد فريق «برشلونة» للسفر إلى أوكرانيا لمواجهة «دينامو كييف»، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.