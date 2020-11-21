تشيلسي يخطف صدارة الدوري الإنجليزي موقتا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 نوفمبر 2020, 06:38 مساء
مباراة تشيلسي ونيوكاسل (إنترنت)

انتزع فريق «تشيلسي» الإنجليزي صدارة الدوري الإنجليزي، بشكل موقت، عقب فوزه على مضيفه «نيوكاسل» 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة التاسعة.

تقدم «تشيلسي» بهدف سجله لاعب نيوكاسل فيديريكو فيرنانديز بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة، وأضاف تامي أبراهام الهدف الثاني لـ«تشيلسي» في الدقيقة 65.

ورفع «تشيلسي» رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، موقتًا، انتظارًا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، في المقابل توقف رصيد «نيوكاسل» عند 11 نقطة في المركز 13.

وهذا الفوز هو الخامس لـ«تشيلسي» في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراة، والتعادل في ثلاث، فيما أصبحت هذه الخسارة لـ«نيوكاسل» هي الرابعة، مقابل الفوز في ثلاث، والتعادل في مباراتين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«عكس التيار» مع محمد زيدان - الحوار السياسي معضلة التوافق والتصويت عبر «زوم»
فيديو
ردود فعل غاضبة من الوسط الرياضي بعد خسارة «الفرسان» المفاجئة أمام غينيا
رياضة محلية
واشنطن تسمح للجاسوس بولارد بالسفر الى «إسرائيل»
دولى
بلومبرغ: إصابة دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأميركي ترامب بـ«كورونا»
دولى
نزاع دولي على كعكة إعادة الإعمار في ليبيا مع التفاؤل باستقرار الأوضاع
ليبيا
ماكرون يتهم تركيا وروسيا بـ«تأجيج مشاعر» معادية لفرنسا في أفريقيا
دولى
رئيسة المفوضية الأوروبية «تأمل» في عودة الولايات المتحدة إلى التعددية
دولى
جريدة «الوسط»: حديث «الرشاوى» يطغى على وثائق ملتقى تونس
ليبيا
أمام مجلس الأمن.. السني يطرح 4 طلبات لنجاح مخرجات ملتقي تونس
ليبيا
دماء نتيجة شجار عنيف بين لاعبي «آرسنال» خلال التدريبات
رياضة عالمية
نص إحاطة وليامز أمام مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
جيف هيرست: ضرب الأطفال للكرة بالرأس قد يسبب الخرف
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطراف صناعية تونسية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد