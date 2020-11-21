تشيلسي يخطف صدارة الدوري الإنجليزي موقتا

مباراة تشيلسي ونيوكاسل (إنترنت)

انتزع فريق «تشيلسي» الإنجليزي صدارة الدوري الإنجليزي، بشكل موقت، عقب فوزه على مضيفه «نيوكاسل» 2-0، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة التاسعة.

تقدم «تشيلسي» بهدف سجله لاعب نيوكاسل فيديريكو فيرنانديز بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة، وأضاف تامي أبراهام الهدف الثاني لـ«تشيلسي» في الدقيقة 65.

ورفع «تشيلسي» رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، موقتًا، انتظارًا لما ستسفر عنه بقية نتائج هذه الجولة، في المقابل توقف رصيد «نيوكاسل» عند 11 نقطة في المركز 13.

وهذا الفوز هو الخامس لـ«تشيلسي» في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراة، والتعادل في ثلاث، فيما أصبحت هذه الخسارة لـ«نيوكاسل» هي الرابعة، مقابل الفوز في ثلاث، والتعادل في مباراتين.