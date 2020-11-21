ريال مدريد ضيفا على فياريال قبل مواجهة إنتر ميلان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 نوفمبر 2020, 05:45 مساء
فريق ريال مدريد (أرشيفية : الإنترنت)

يلتقي فريق «ريال مدريد»، السبت، بفريق «فياريال» بملعب «لا سيراميكا» في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني، وسيغيب عن المباراة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي تدرب أمس الجمعة منفردًا خلال الحصة التدريبية المسائية التي خاضها الفريق بمدينة فالديبيباس الرياضية.

وتعرض كريم بنزيما لإصابة في مباراة «فالنسيا» التي سبقت فترة التوقف الدولي وانتهت بفوز «فالنسيا» بأربعة أهداف لهدف، وغاب كذلك عن قائمة «ريال مدريد» المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، الذي أُصيب بفيروس «كورونا»، وفي ظل غياب بنزيما ويوفيتش، فإن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد يعول على المهاجم الثالث، ماريانو دياز، في التشكيلة الأساسية لمباراة «فياريال»، بحسب ما ذكره موقع «آس» الإسباني.

ويلتقي «ريال مدريد»، الأربعاء المقبل، بفريق «إنتر ميلان» الإيطالي بملعب سان سيرو في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، لذا فضل زيدان اتباع الحذر مع بنزيما ولم يشأ المخاطرة به في مباراة اليوم، كما غاب كذلك عن قائمة «ريال مدريد» كل من كاسيميرو وميليتاو، الغائبان منذ فترة بسبب إصابتهما بفيروس «كورونا».

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