دماء نتيجة شجار عنيف بين لاعبي «آرسنال» خلال التدريبات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 10:42 مساء
لاعبو أرسنال. (إنترنت)

كشفت تقارير صحيفة، مساء اليوم الخميس، نشوب شجار عنيف في تدريبات فريق «آرسنال» الإنجليزي، بين ديفيد لويز مدافع الفريق وزميله داني سيبايوس نجم خط الوسط في التدريبات.

وقالت جريدة «ذا صن» البريطانية، وفقًا لـ«سبورت 360»، إن ديفيد لويز وسيبايوس تورطا في معركة حامية في المران، ما أدى إلى إصابة اللاعب الإسباني في وجهه، يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت الجريدة أن سبب العراك بين الثنائي جاء بعدما تزحلق الإسباني على البرازيلي بشكل قوي في التدريبات، ليرد لويز عليه بعنف شديد بضربة في وجهه.

وأشارت الجريدة إلى أن لويز ضرب سيبايوس البالغ من العمر 24 عامًا على وجهه وسبب به بعض الخدوش التي نزلت منها بعض الدماء، ليستمر العراك بين الثنائي على الأرض حتى تدخل بعض الزملاء لفض الاشتباك بينهما.

واتخذ المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ«الغانرز»، قراره بحرمان الثنائي من تدريبات الفريق وأرسلهما لمنزليهما على الفور.

ووفقاً للجريدة فإن الموضوع برمته تم إغلاقه، حيث اعتذر الثنائي عما بدر منهما في تدريبات «آرسنال» يوم الثلاثاء الماضي بعد الاجتماع مع أرتيتا.

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