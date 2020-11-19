جيف هيرست: ضرب الأطفال للكرة بالرأس قد يسبب الخرف

لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق جيف هيرست. (إنترنت)

أكد لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق جيف هيرست، أنه ينبغي منع الأطفال من ضرب الكرة بالرأس مع تزايد الضغط على سلطات اللعبة لتبديد المخاوف من إصابات الدماغ الناجمة عن ممارسة اللعبة.

وقال صاحب الثلاثية التاريخية في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم العام 1966 في مرمى ألمانيا الغربية (4-2)، التي ساهمت بمنح منتخب «الأسود الثلاثة» لقبهم العالمي الوحيد لجريدة «ديلي ميرور»: «سيكون اقتراحًا قويًّا وحساسًا جدًّا».

وتعرض العديد من زملاء هيرست في فريق 1966 للإصابة بالخرف، كان آخرهم أسطورة «مانشستر يونايتد» بوبي تشارلتون، كما توفي الشهر الماضي نوبي ستايلز للسبب نفسه الشهر الماضي.

كما أُصيب جاك تشارلتون الشقيق الأكبر لبوبي وزميلاه راي ويلسون ومارتن بيترز صاحب الهدف الثاني في نهائي 1966 بالمرض نفسه وفارق جميعهم الحياة في غضون السنوات الثلاث الأخيرة.

وقد تم بالفعل حظر السماح للأطفال دون سن 12 عامًا في المملكة المتحدة من ضرب الكرة برأسهم خلال ممارسة كرة القدم، لكن هيرست يؤيد توسيع نطاق ذلك ليشمل الأطفال من جميع الأعمار.

وأضاف هيرست، أحد أربعة لاعبين لا يزالون على قيد الحياة من حاملي كأس العالم الإنجليزية، «أعتقد أن التوقف عند هذا العمر الصغير (12 عامًا)، عندما لا يكون الدماغ قد نضج، يجب أن ينظر إليه»، مؤكدًا أن تأجيل السماح للأطفال لعب الكرة برأسهم لن يدمر متعتهم باللعبة أو بتعلقهم بها.

وأشارت نتائج دراسة، أشرف عليها البروفسور ويلي ستيوارت نشرت العام الماضي، إلى أن لاعبي كرة القدم عرضة أكثر للإصابة بمجموعة من الأمراض العصبية بالمقارنة مع عامة الناس.

في المقابل يرى كبير المسؤولين الطبيين في الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو»، الدكتور فنسنت غوتيبارغ، أن هناك حاجة إلى مزيد الأدلة العلمية لتحديد الصلة بين الضرب المتكرر للكرة بالرأس والأمراض العصبية.

وقال غوتيبارغ لوكالة «بي إيه»: «أعرف أنه في المملكة المتحدة يعتمد على دراسة جيدة جدًّا قام بها البروفسور ويلي ستيوارت، ولكن نظرت إليها مرة أخرى هذا الصباح، ولم أرَ عبارة (ضربة رأس) أو (ارتجاج) مذكورة مرة واحدة فيها».

وأضاف: «استنادًا إلى تلك الدراسة، فإن الكثير من وسائل الإعلام في المملكة المتحدة خلص إلى أن ضرب الكرة بالرأس أو الارتجاج يؤدي إلى الخرف، وأنا لا أعتقد أن هذا استنتاج دقيق».

وواصل: «لا أعتقد أن لدينا أدلة علمية في هذه الدراسة لأن هناك علاقة سببية بين ضرب الكرة بالرأس والارتجاج والخرف».

وافقت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا على تشكيل فريق عمل مع نشطاء مثل داون أستل، الذي أفاد الطبيب الشرعي بأن وفاة والده جيف في العام 2002 كانت نتيجة لإصابة في الدماغ تعرض لها من خلال الضرب المتكرر للكرة برأسه، ومهاجم «تشيلسي» و«سلتيك» السابق كريس ساتون، الذي يعاني والده لاعب كرة القدم السابق من الخرف، للقيام بمزيد الفحوص حول أمراض إصابات الدماغ في اللعبة.