يوفنتوس يتحرك للتعاقد مع ألفارو موراتا بشكل نهائي

الإسباني ألفارو موراتا. (أرشيفية : إنترنت)

يدرس مسؤولو يوفنتوس تفعيل خيار الشراء في عقد الإسباني ألفارو موراتا، بعد تألقه اللافت هذا الموسم مع فريقه ومنتخب بلاده خلال المباريات الماضية.

وقالت مصادر وفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، اليوم الخميس، إن عقد موراتا مع اليوفي ينص على الاستعارة لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء مقابل 45 مليون يورو في صيف 2021.

ومن المتوقع أن يقوم مديرو السيدة العجوز بتفعيل خيار الشراء بنهاية الموسم الجاري، حيث يفضل أندريا بيرلو، المدير الفني للفريق، استمرار المهاجم لفترة طويلة.

على جانب آخر، يرحب أتليتكو مدريد بعملية البيع النهائي لموراتا، خصوصا أن دييجو سيميوني يفضل الاعتماد على الأوروجواياني لويس سواريز في مركز المهاجم الصريح.