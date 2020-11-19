انطلاق دوري كرة القدم للنساء في السعودية والجائزة 500 ألف ريال سعودي

لاعبات سعوديات خلال أحد التدريبات. (أرشيفية: الإنترنت)

انطلق في السعودية أول دوري لكرة القدم النسائية، بعد تأجليه بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس «كورونا».

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية، «بي بي سي»، تشارك في الدوري أكثر من 600 لاعبة في 24 فريقا من الرياض وجدة والدمام، تتنافس من أجل بطولة الدوري.

ولم تبث المباريات الأولى التي جرت الثلاثاء على التلفزيون حيث جرت سبع مباريات في الرياض ومدينة جدة، ولكن وسائل الإعلام المحلية وصفتها بأنها خطوة أولى في طريق مشاركة المرأة في الرياضة.

وتتنافس فرق المدينة الواحدة فيما بينها قبل المواجهات الوطنية التي تمنح على إثرها الكأس للفائز في النهائي، وجائزة 500 ألف ريال سعودي.

وتقول هيئة الرياضة إن دوري كرة القدم النسائية يهدف إلى «تشجيع المرأة على النشاط وممارسة الرياضة والمشاركة في الحياة الاجتماعية».

ولم يكن يسمح للنساء في السعودية بحضور مباريات كرة القدم في الملاعب إلا في سنة 2018.