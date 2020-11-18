منتخب مصر الأولمبي يطلب مواجهة الأرجنتين بعد الفوز على البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 نوفمبر 2020, 12:44 مساء
مباراة مصر والبرازيل على صعيد المنتخب الأولمبي (إنترنت)

طالب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، شوقي غريب، اتحاد الكرة، بالموافقة على خوض مباراة ودية أمام اليابان، في شهر ديسمبر المقبل، استعدادًا للمشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وقال شوقي غريب، عقب فوز بلاده على البرازيل وديا بهدفين مقابل هدف أمس الثلاثاء، في استاد القاهرة: «أتمنى موافقة اتحاد الكرة على منح المنتخب الأولمبي خمسة أيام للسفر إلى طوكيو لمواجهة اليابان، لأنه من الصعب الانتظار حتى مارس المقبل، دون خوض أي وديات».

وأضاف: «نمتلك عرضا لمواجهة الأرجنتين في مارس المقبل، ونفاوض بعض المنتخبات الأوروبية المتأهلة لأولمبياد طوكيو، مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا لمواجهتها وديا».

وتوج منتخب مصر بالبطولة الودية الدولية، التي أقيمت في القاهرة، بعد الفوز على البرازيل، بهدفين مقابل هدف، وسط الاستعداد لأولمبياد طوكيو التي ستقام في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس 2021، بعد تأجيلها عاما؛ بسبب جائحة «كورونا».

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