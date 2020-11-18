دوري الأمم: إسبانيا تسحق ألمانيا بنتيجة ثقيلة وتتأهل إلى نصف النهائي

6-صفر هو أكبر فارق في الأهداف تمنى به شباك منتخب ألمانيا بعد سقوطه بالنتيجة ذاتها أمام النمسا العام 1931. (الإنترنت)

ألحقت إسبانيا بضيفتها ألمانيا خسارة تاريخية 6-صفر لتخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم عن المجموعة الرابعة للمستوى الأول في الجولة السادسة الأخيرة لدور المجموعات الثلاثاء في إشبيليه.

وسجل ألفارو موراتا (17) و فيران توريس (33 و55و71) ورودري (38) وميكيل أويارزابال (89) الأهداف، وفق «فرانس برس».

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ورفعت إسبانيا رصيدها في ختام المنافسات إلى 11 نقطة لتتخطى ألمانيا (9 نقاط)، فيما لم تلعب مباراة سويسرا وأكرانيا لاكتشاف حالات إيجابية عدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الثاني.

وانضمت إسبانيا إلى فرنسا المتأهلة سابقا وباتا بانتظار من سيلحق بهما عن المجموعتين الأولى والثانية التي يتصدرهما إيطاليا وبلجيكا تواليا.

وكانت ألمانيا بحاجة للتعادل فقط لتضمن الحصول على بطاقة المربع الذهبي، لكن المدرب السابق لبرشلونة لويس أنريكي عرف كيف يلاعب خصمه يواكيم لوف، وجعل المانشافت يتجرع من نفس الكأس التي أسقاها إلى البرازيل في كأس العالم 2014 عندما تغلب عليه 7-1.

وهو أكبر فارق في الأهداف تمنى به شباك منتخب ألمانيا بعد سقوطه بالنتيجة ذاتها أمام النمسا العام 1931. ومن شأن هذه الخسارة الفادحة ان ترسم علامة استفهام حول مصير المدرب يواكيم لوف قبل 8 اشهر على انطلاق كأس أوروبا.

أنريكي يجري تغييرات جوهرية على تشكيلة إسبانيا

وأجرى أنريكي خمسة تغييرات على التشكيلة التي تعادلت مع سويسرا 1-1 السبت الماضي، وعدل خطته من (4-2-3-1) إلى (4-3-3)، حيث تخلى عن جهود سيرخيو بوسكيتس وميكيل ميرينو وأويارزابال وفابيان رويز وسيرخيو ريغولون مقابل الاعتماد على خوسيه لويس غايا ورودري وكوكي وسيرخيو كاناليس وموراتا، في حين استبدل لوف مدافعه أنطونيو روديغير بلاعب الوسط طوني كروس.

افتتحت إسبانيا التسجيل في الدقيقة 17 بضربة رأس لمهاجم يوفنتوس الإيطالي إثر ركلة ركنية من البديل رويز. وسجل موراتا هدفا ثانيا بعدها بدقائق معدودة اثر تمريرة عرضية من توريس لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل (25).

وأفشل الحارس المخضرم مانويل نوير فرصة مضاعفة النتيجة على توريس المنفرد بابعاده تسديدته من مسافة قريبة إلى ركلة ركنية لم تثمر (30).

ونجح توريس في محاولته الثانية بإدراك شباك نوير بعد متابعته بتسديدة قوية كرة ارتدت من العارضة سددها رويز(33). وأضاف رودري الهدف الثالث من ضربة رأسية في الزاوية العكسية لنوير بعد ركنية من كوكي (38). وهي المرة الأولى التي تنجح فيها إسبانيا بالتقدم على ألمانيا بثلاثية في الشوط الأول.

هاتريك تاريخي لـ«توريس»

ورفعت إسبانيا النتيجة إلى 4-صفر بعد هجمة خاطفة قادها رويز مرر الكرة على إثرها إلى غايا الذي انسل بين المدافعين ومررها عرضية على باب المرمى إلى توريس غير المراقب فسدد بقوة في شباك نوير (55).

وأحرز توريس الثلاثية (هاتريك) من تسديدة من على مشارف منطقة الجزاء بيمناه على يسار نوير (71). وأصبح توريس أول لاعب في تاريخ «لاروخا» يسجل هاتريك في شباك المانشافت.

واختتم البديل أويارزابال مسلسل أهداف صاحب الضيافة قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي بتسديدة قريبة بعد كرة خلفية من غايا (89).

راموس يصاب ويقترب من رقم قياسي

وتعرض قائد «لاروخا» سيرخيو راموس (34 عاما) لاصابة في العضلة الخلفية لفخذه ما أدى إلى استبداله بلاعب مانشستر سيتي الإنكليزي إريك غارسيا.

واضاف راموس مباراة جديدة لرصيده في صدارة ترتيب اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات الدولية الأوروبية ليرفعه إلى 178 مباراة، ويصبح على بعد ست مباريات من معادلة الرقم القياسي العالمي المسجّل بإسم "العميد" المصري المعتزل أحمد حسن صاحب 184 مباراة على الصعيد الدولي.