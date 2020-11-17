رسميًّا.. «فيفا» يعلن الموعد الجديد لكأس العالم للأندية في قطر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 07:39 مساء
كأس العالم للأندية. (تويتر)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مساء اليوم الإثنين، عن موعد إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2020 المقرر إقامتها في قطر.

وقال «فيفا» في بيان رسمي مساء اليوم الثلاثاء، إن البطولة ستقام 1 فبراير المقبل، وحتى 11 من الشهر ذاته، موضحًا أن البلد المضيف سيوفر الضمانات المطلوبة لصحة وسلامة جميع اللاعبين.

وحسب بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم فإن المسابقة تم تأجيلها أكثر من مرة، في ظل عدم انتهاء جميع الاتحادات القارية من منافساتها للأندية.

وأشار «فيفا» إلى أن جميع المسابقات القارية للأندية ستنتهى بنهاية شهر يناير المقبل، على أقصى تقدير، وهو ما دفعه لتحديد الموعد النهائي للمسابقة رغم جائحة «كورونا».

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