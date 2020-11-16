أوباميانغ يفضح «كاف».. وزملاؤه يفترشون أرض المطار غضبا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 04:35 مساء
أوباميانغ وزملاؤه (إنترنت)

اضطر مهاجم «آرسنال» وهداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بيير إيمريك أوباميانغ، وزملاؤه في منتخب الغابون للنوم على الأرض في مطار بانغول قبل خوض مباراتهم في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم أمام غامبيا.

لجأ أوباميانغ لوسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على المشكلة بعد وصولهم إلى مطار بانغول، أمس الأحد، لأداء مباراتهم المقررة في وقت لاحق من اليوم الإثنين، ضمن المجموعة الرابعة في عاصمة غامبيا، بحسب ما نقلته مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وبسبب مشكلة إدارية لم يسمح لبعثة الغابون بمغادرة المطار، واضطر اللاعبون للنوم على الأرض قبل أن يسمح لهم بمغادرة المطار في الصباح بعد تدخل الحكومة، ولم يكشف أحد النقاب عن سبب عدم السماح للفريق بالخروج من المطار والتوجه إلى الفندق مباشرة بعد الوصول.

وعرض الاتحاد الغابوني لكرة القدم صورًا للاعبين في المطار عبر صفحته على «فيسبوك» دون أي تعليق، وفي إشارة إلى أحداث مماثلة في الماضي سخر أوباميانغ من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عندما كتب عبر «تويتر»: «عمل رائع من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وكأننا عدنا إلى تسعينات القرن الماضي».

وأضاف أوباميانغ بعد ذلك: «لن يقلل هذا من حماسنا، لكن لابد أن يعرف الناس وأن يتحمل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤوليته، نحن في 2020 ونريد أن تتقدم أفريقيا، لكن هذا لن يتحقق بهذه الطريقة».

وينافس المنتخبان ضمن المجموعة الرابعة التي تتصدرها الغابون بـ7 نقاط متقدمة بثلاث نقاط على غامبيا التي تليها، التي تسعى للوصول للنهائيات للمرة الأولى، وتضم المجموعة أيضًا منتخبي أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

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