تتويج الإسباني خوان مير بطلا لعالم سباق الدراجات النارية في فالنسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 04:31 مساء
تتويج سابق للإسباني خوان مير (أرشيفية : الإنترنت)

توج الإسباني خوان مير لاعب سوزوكي بطلا للعالم في فئة موتو جي بي للمرة الأولى في مسيرته، على الرغم من احتلاله مركزا متأخرا في سباق جائزة فالنسيا الكبرى للدراجات النارية، الذي حسمه الإيطالي فرانكو موربيديلي اليوم الأحد.

وتقدم موربيديلي لاعب ياماها، الذي سيطر على السباق من بدايته وحتى نهايته على الأسترالي جاك ميلر لاعب دوكاتي، وعلى الإسباني بول إسبارغارو لاعب كاي تي إم، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

أما الفرنسي فابيو كوارتارارو، الذي كان لا يزال يحتفظ بأمل المنافسة على اللقب، فتلاشت حظوظه بسقوطه عن دراجته خلال السباق.

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