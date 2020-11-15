هاميلتون بطلا للعالم للمرة السابعة معادلا شوماخر بعد جائزة تركيا الكبرى

لويس هاميلتون (إنترنت)

توج سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطلا للعالم لسباقات فورمولا واحد للمرة السابعة في مسيرته، ليعادل رقم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر.

يأتي هذا بعد فوزه بالمركز الأول في سباق جائزة تركيا الكبرى المرحلة الرابعة من بطولة العالم على حلبة «إسطنبول بارك» اليوم الأحد، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وتقدم هاميلتون الذي انطلق من المركز السادس، على المكسيكي سيرخيو بيريز «ريسينغ بوينت» والألماني سيباستيان فيتل «فيراري».

وكان هاميلتون توج بطلا مع ماكلارين العام 2008، ثم مع مرسيدس أعوام 2014 و2015 و2017 و2018 و2019، قبل أن يضيف اللقب السابع اليوم.

تتويج لويس هاميلتون (إنترنت)