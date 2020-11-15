فيغو يجدد قضية ميسي المثيرة

فيغو وميسي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد البرتغالي لويس فيغو لاعب برشلونة وريال مدريد الأسبق أنه تفاجأ من إعلان ليونيل ميسي رغبته الرحيل عن برشلونة الصيف الماضي، وتوقع ألا يبقى الأرجنتيني مرتبطا بالنادي بعد هذا الموسم، ليجدد فيغو الذي قام بانتقال شهير من برشلونة إلى الغريم ريال مدريد في العام 2000، قضية ميسي، حيث يؤمن بأن ميسي قد جهز نفسه تماما للرحيل عن كتالونيا.

وقال فيغو في تصريحات إعلامية: «لقد رأيت أن ميسي رغب في الرحيل عن برشلونة وأن هذا أمر صادم، شأني في ذلك شأن أي مشجع لكرة القدم، أنا أؤمن أن لديه دوافعه وأسبابه لاتخاذ قرار كذلك، ولكنني لا أعلم بالضبط ما حدث في الكواليس، ميسي الذي سيصبح لاعبا حرا بنهاية الموسم، يبدو أنه يجهز نفسه فعلا لأن يكون موسم 2020-2021 الأخير له بين أروقة البلوغرانا»، بحب ما نشره موقع «آس» الإسباني.

وأضاف: «كل ناد يرغب في امتلاك لاعب مثل ميسي، ولكن هذا يعتمد على عوامل مثل الحالة المادية الحالية في النادي، المال الذي يتم دفعه وقواعد اللعب النظيف ورغبة اللاعب، ولكن في العموم، في الحياة، إذا لم ترغب في الوجود بمكان ما، لا يمكن لأي شيء أن يغير إحساسك حيال الأمر».

اللاعب البالغ من العمر 33 عاما فشل في صناعة أو تسجيل أي هدف بخلاف ركلات الجزاء، قبل أن يفعل ذلك أمام ريال بيتيس بعد ست جولات كاملة من البداية في الليغا، ميسي الآن في معسكر دولي مع الأرجنتين، لعب 90 دقيقة كاملة في مباراة التانغو ضد باراجواي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف على ملعب لابومبونيرا وألغي هدف له من كرة متحركة بفعل تقنية الفار.

يري فيغو أن ليونيل ميسي يمتلك كل الدوافع والأسباب التي تؤدي إلى رحيله عن برشلونة، ولا شيء يمكن أن يثنيه عن قراره، فاللاعب الحائز على الكرة الذهبية ست مرات صدم العالم أجمع في أغسطس حين أبلغ برشلونة الذي مكث عقدين من عمره معه برغبته في الرحيل، ولكن الشرط الجزائي المقدر بـ700 مليون يورو حالَ دون حدوث ذلك، ولم يستطع أي نادٍ أن يقترح حتى دفع هذا المبلغ في ظل أزمة فيروس «كورونا».