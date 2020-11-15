فيغو يجدد قضية ميسي المثيرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 02:04 مساء
فيغو وميسي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد البرتغالي لويس فيغو لاعب برشلونة وريال مدريد الأسبق أنه تفاجأ من إعلان ليونيل ميسي رغبته الرحيل عن برشلونة الصيف الماضي، وتوقع ألا يبقى الأرجنتيني مرتبطا بالنادي بعد هذا الموسم، ليجدد فيغو الذي قام بانتقال شهير من برشلونة إلى الغريم ريال مدريد في العام 2000، قضية ميسي، حيث يؤمن بأن ميسي قد جهز نفسه تماما للرحيل عن كتالونيا.

وقال فيغو في تصريحات إعلامية: «لقد رأيت أن ميسي رغب في الرحيل عن برشلونة وأن هذا أمر صادم، شأني في ذلك شأن أي مشجع لكرة القدم، أنا أؤمن أن لديه دوافعه وأسبابه لاتخاذ قرار كذلك، ولكنني لا أعلم بالضبط ما حدث في الكواليس، ميسي الذي سيصبح لاعبا حرا بنهاية الموسم، يبدو أنه يجهز نفسه فعلا لأن يكون موسم 2020-2021 الأخير له بين أروقة البلوغرانا»، بحب ما نشره موقع «آس» الإسباني.

وأضاف: «كل ناد يرغب في امتلاك لاعب مثل ميسي، ولكن هذا يعتمد على عوامل مثل الحالة المادية الحالية في النادي، المال الذي يتم دفعه وقواعد اللعب النظيف ورغبة اللاعب، ولكن في العموم، في الحياة، إذا لم ترغب في الوجود بمكان ما، لا يمكن لأي شيء أن يغير إحساسك حيال الأمر».

اللاعب البالغ من العمر 33 عاما فشل في صناعة أو تسجيل أي هدف بخلاف ركلات الجزاء، قبل أن يفعل ذلك أمام ريال بيتيس بعد ست جولات كاملة من البداية في الليغا، ميسي الآن في معسكر دولي مع الأرجنتين، لعب 90 دقيقة كاملة في مباراة التانغو ضد باراجواي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف على ملعب لابومبونيرا وألغي هدف له من كرة متحركة بفعل تقنية الفار.

يري فيغو أن ليونيل ميسي يمتلك كل الدوافع والأسباب التي تؤدي إلى رحيله عن برشلونة، ولا شيء يمكن أن يثنيه عن قراره، فاللاعب الحائز على الكرة الذهبية ست مرات صدم العالم أجمع في أغسطس حين أبلغ برشلونة الذي مكث عقدين من عمره معه برغبته في الرحيل، ولكن الشرط الجزائي المقدر بـ700 مليون يورو حالَ دون حدوث ذلك، ولم يستطع أي نادٍ أن يقترح حتى دفع هذا المبلغ في ظل أزمة فيروس «كورونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الأولى.. القوات المصرية والسودانية تنفذ المناورات الجوية المشتركة «نسور ...
دولى
الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليم القرى إلى باكو في ناغورنو قره باغ.. «هذا منزلي ...
دولى
الليبي أبولبابة يقود ماريبور السلوفيني للفوز في دورى طائرة أوروبا
رياضة محلية
وليامز تعلن رسميا موعد الانتخابات
ليبيا
ما خيارات العمل أمام دونالد ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض؟
دولى
مصدر بقطاع النفط لـ«رويترز»: تعافي الإنتاج الليبي بشكل أسرع من المتوقع
ليبيا
«العليا لمكافحة وباء كورونا» توافق على فرش المساجد بالسجاد مع دخول فصل الشتاء
ليبيا
ضبط مرتكبي جريمة قتل مواطن في بنغازي
ليبيا
الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي تخلي مقرات وحدات عسكرية داخل المدينة
ليبيا
جريدة «الوسط»: مولودان في انتظار مخاض ملتقى تونس
ليبيا
«برشلونة» يقاضي نيمار
رياضة عالمية
العدد 260 من جريدة «الوسط»: مخاض ولادة حكومة ليبية جديدة.. واغتيال «البرعصي»
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق استعادة حاسة الشم بعد التعافي من «كورونا»