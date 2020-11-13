إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 نوفمبر 2020, 05:15 مساء
الدولي المصري محمد صلاح (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إصابة نجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، قبل ساعات من مواجهة توجو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان اليوم، إن «المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أظهرت إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية».

وتابع البيان أن إصابة صلاح بفيروس كورونا، جاءت «رغم أنه لا يعاني من اَي أعراض.. فيما جاءت مسحة باقي أعضاء الفريق سلبية».

وبحسب البيان، خضع صلاح للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين، كما يخضع صلاح لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة، بحسب البيان.

ويلتقي منتخب مصر الأول في التاسعة مساء غد السبت، مع نظيره منتخب توجو في تصفيات الأمم الأفريقية، قبل أن يعود ويلتقي المنتخبان من جديد يوم الثلاثاء في إطار نفس التصفيات.

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