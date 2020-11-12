«برشلونة» يقاضي نيمار لإعادة 10 ملايين يورو

البرازيلي نيمار بقميص باريس سان جيرمان (أرشيفية : الإنترنت)

سيقاضي فريق «برشلونة» الإسباني، مهاجم «باريس سان جرمان»، نيمار لإعادة 10.2 مليون يورو يعتقد النادي أنه دفعها كمبالغ زائدة للبرازيلي حين كان في صفوفه، بحسب ما أفاد تقرير لجريدة «إل موندو»، أمس الأربعاء.

ولعب نيمار لـ«برشلونة» بين العامين 2013 و2017 قبل أن ينتقل إلى نادي العاصمة الفرنسية في صفقة تاريخية مقابل 222 مليون يورو.

وقالت «إل موندو» الإسبانية، إن عملية تفتيش أجراها مكتب الضرائب في إسبانيا أظهرت أن «برشلونة» «لم يجرِ التخفيضات المناسبة عند دفع ضرائب نيمار، وفقًا لتفتيش أُجري على برشلونة واستمر حتى العام 2015».

وأضاف التقرير أن مكتب الضرائب في إسبانيا احتسب أن نيمار استفاد من «الإثراء غير العادل». وأكد مصدر في «برشلونة» لوكالة «فرانس برس» أن النادي سيسعى الآن لاستعادة المبلغ المستحق.

ويعتبر نيمار أكثر من يدين بضرائب غير مدفوعة للسلطات الإسبانية، بمبلغ 34.6 مليون يورو، وفقًا لوثيقة رسمية صدرت في سبتمبر.

وتحقق السلطات المالية الإسبانية أيضا في صفقتي انتقال نيمار، من سانتوس البرازيلي إلى كامب نو في 2013، وانضمامه إلى باريس سان جرمان بعد أربع سنوات.