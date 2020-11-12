غوميز يخضع لعملية جراحية تبعده عدة أشهر عن الملاعب

مدافع ليفربول جو غوميز. (إنترنت)

أعلن نادي «ليفربول»، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مدافعه الدولي جو غوميز خضع لعملية جراحية ناجحة في ركبته ستبعده عن الملاعب أشهرًا عدة، وستزيد المعاناة لدى مدربه الألماني يورغن كلوب.

وتعرض غوميز للإصابة، الأربعاء، خلال حصة تدريبية ضمن المعسكر الإعدادي لمنتخب بلاده «الأسود الثلاثة» تحضيرًا لمواجهة جمهورية أيرلندا وديًا الخميس، وبلجيكا وأيسلندا، الأحد والأربعاء، على التوالي في آخر جولتين من دوري الأمم الأوروبية.

وكانت هناك مخاوف من أن تكون الإصابة مشابهة لتلك التي تعرض لها الشهر الماضي زميله، قطب الدفاع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، وكانت في الرباط الصليبي، حيث خضع لعملية جراحية بدوره، لكن «ليفربول» أكد أن غوميز لم يتعرض لأضرار في الأربطة.

وقال «ليفربول» في بيان «بإمكان نادي ليفربول أن يؤكد أن جو غوميز خضع اليوم لعملية جراحية ناجحة لإصلاح وتر في ركبته اليسرى»، مشددًا على أن العملية الجراحية اقتصرت على علاج وتر في ركبة غوميز فقط.

وتابع: «لم يتم وضع أي جدول زمني لعودته، على الرغم من أن الإصابة من المرجح أن تبعده لجزء كبير من الفترة المتبقية من 2020-2021».

وانضم غوميز (23 عامًا) الى زميليه فان دايك والبرازيلي فابينيو الذي شغل مركز قطب الدفاع في غياب الأخير عقب العملية الجراحية لكن لمدة مباراتين فقط، حيث تعرض بدوره لإصابة أبعدته عن المباريات الأخيرة لفريقه.