حضور مبكر لميسي وغياب ديبالا عن الأرجنتين أمام باراغواي

ميسي وديبالا (أرشيفية : الإنترنت)

يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الباراغوياني في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وسط حضور ليونيل ميسي وغياب باولو ديبالا للإصابة، ضمن الجولة الثالثة مساء الخميس المقبل.

استهل الأرجنتين مواجهة منافسه باراجواي بالتدريب وسط حضور النجم ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني الذي كان من بين أوائل اللاعبين الذين وصلوا إلى البلاد، لكن وسط غيابات عديدة أو مشاكل في الطيران، بحسب موقع «آس» بالعربي.

وكان ميسي، آنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس من أوائل اللاعبين الذين وصلوا للعاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس لبدء التدريبات، حيث كان في استقبالهم رئيس الاتحاد الأرجنتيني للعبة، كلاوديو تابيا، وبعدها تواصل انضمام اللاعبين، وسط غياب لمدافع فيورنتينا، لوكاس مارتينيز، الذي لم تسمح له السلطات الصحية الإيطالية بالسفر.

وخضع اللاعبون لفحوصات فيروس «كورونا» المستجد عقب وصولهم، وبعدها قاموا بتدريبات الاستشفاء مقسمة على مجموعتين، وغاب عن القائمة كل من ماركوس أكونيا «إشبيلية» بسبب تعرضه لإصابة عضلية، أما باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي فعاني من مشاكل بالجهاز البولي والتناسلي، بينما استدعى مدرب التانغو، ليونيل سكالوني اللاعب ليساندرو مارتينيز نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي.

يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني في ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 برصيد ست نقاط، أما في الصدارة فيأتي منتخب البرازيل.