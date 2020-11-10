معارو ريال مدريد ما بين دكة البدلاء و«كورونا»

سيبايوس ومايورال وبيل ودياز (أرشيفية : الإنترنت)

فضلت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني الاعتماد على اللاعبين العائدين من الإعارة كالنرويجي مارتين أوديغارد والإسباني ألفارو أودريوزولا وعدم إبرام أي صفقة بسبب تراجع مستوى إيرادات النادي بسبب فيروس «كورونا»، كما عملت إدارة ريال مدريد على بيع عدد من اللاعبين كالمغربي أشرف حكيمي لإنتر ميلان والإسباني سيرجيو ريجيلون لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، بالإضافة إلى التخلي عن لاعبين آخرين بنظام الإعارة.

يمر لاعبو ريال مدريد المعارون إلى مختلف أندية أوروبا بحالات مختلفة، ويستعرض موقع «آس» بالعربي حالة كل لاعب إذا ما كان يمر بحالة جيدة أم سيئة على المستوى الكروي لبيان مدى صحة ريال مدريد في قراراته، خصوصا بعد الهزيمة المذلة الأخيرة أمام فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف في الدوري الإسباني.

براهيم دياز

أعار ريال مدريد جناحه الشاب براهيم دياز إلى إيه سي ميلان الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وبدأ براهيم الموسم مع إيه سي ميلان بصورة جيدة، ولكنه غاب عن الجولتين الرابعة والخامسة، في حين شارك كبديل في الجولتين السادسة والسابعة، وبالرغم من مشاركته لـ12 دقيقة فقط في مباراة هيلاس فيرونا الماضية، إلا أنه كان صاحب تمريرة هدف التعادل الثاني لفريقه، وفي مباراة الخميس بالدوري الأوروبي سقط ميلان بثلاثية نظيفة أمام ليل الفرنسي، بمشاركة براهيم دياز في التشكيلة الأساسية.

مايورال

يعيش المهاجم الإسباني الشاب بورخا مايورال في حالة انتشاء بعد ثنائيته في مباراة إيه إس روما وكلوج بالدوري الأوروبي، وبثنائية مايورال مع روما، شارك كأساسي في مباراة جنوى بالدوري الإيطالي، ولم يتمكن بورخا من صناعة أو تسجيل أي أهداف، إلا أن روما استطاع الانتصار بثلاثة أهداف لهدف.

بيل

أعار كذلك ريال مدريد جناحه الويلزي جاريث بيل إلى توتنهام لمدة موسم، وشارك الويلزي كأساسي في آخر مباراتين بالدوري الأوروبي أمام لودوجوريتس والدوري الإنجليزي الممتاز أمام ويست بروميتش ألبيون انتصر فيهما فريقه (3-1) و(1-صفر) بالترتيب.

سيبايوس

التقى أرسنال بفريق مولده الخميس في الدوري الأوروبي، وشارك داني سيبايوس كأساسي وانتهى اللقاء بانتصار الفريق الإنجليزي بأربعة أهداف لهدف، ومساء الأحد سقط أرسنال بثلاثية نظيفة أمام أستون فيلا، وجلس داني سيبايوس على دكة البدلاء حتى الدقيقة 46، ولكنه شارك بعد إصابة توماس بارتي، وقبل دخول سيبايوس كان أستون فيلا متقدمًا بهدف نظيف، ولكن بعد دخول لاعب الوسط الإسباني استقبل أرسنال هدفين آخرين.

رينير

يمر رينير جيسوس، لاعب ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني، بفترة عصيبة، إذ غاب عن قائمة مباراة بايرن ميونخ الألماني الأخيرة التي انتهت بفوز العملاق البافاري بثلاثة أهداف لهدفين، وفي مباراة كلوب بروج قبل الماضية بدوري أبطال أوروبا شارك رينير لمدة خمس دقائق فقط، مما أثار غضب إدارة ريال مدريد، ولكن الإدارة الألمانية فسرت الأمر وقالت إن رينير ليس قويًا على المستوى البدني.

فاييخو

يعاني جيسوس فاييخو في الفترة الأخيرة، إذ تعرض للإصابة بفيروس كورونا، مما أدى إلى غيابه عن مشاركات فريق غرناطة الأخيرة.