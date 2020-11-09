إبراهيموفيتش يتخلى عن تسديد ركلات الجزاء لمصلحة كيسييه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 10:37 مساء
إبراهيموفيتش . (أرشيفية : إنترنت)

كشف المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش أنه سيتخلى راهنا عن تسديد ركلات الجزاء مع ناديه ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، لمصلحة زميله العاجي فرانك كيسييه، بعد إهداره ركلة ضد ضيفه فيرونا (2-2) أمس الأحد في الجولة السابعة.

وقال الهداف البالغ 39 عاما الذي أهدر ثلاث ركلات جزاء متتالية مع ميلان وأربع في آخر ست محاولات «ركلة الجزاء المقبلة، سأتركها لكيسييه، هكذا أفضل».

وتابع زلاتان الذي عاد وسجل هدف التعادل لفريقه بكرة رأسية في اللحظات الأخيرة رافعا رصيده إلى ثمانية أهداف هذا الموسم في «سيري أ»، لشبكة «سكاي سبورتس»: «افتقدت للوضوح والغريزة القاتلة أمام المرمى، لم أمتلكها في المباراة خلافا للعادة».

وقبل تسديده ركلة الجزاء في الدقيقة 65، قال له حارس فيرونا ماركو سيلفستري ألم تهدر الأخيرة؟، فعلق المهاجم العملاق لم يكن مخطئا، أهدرت الأخيرة.

وفي موضوع تجديد عقده مع النادي، قال اللاعب الذي حمل سابقا ألوان ناديي يوفنتوس وإنتر في إيطاليا وميلان أيضا في فترة أولى مطلع العقد الماضي بعد ركلة الجزاء المهدرة، أصبحت سيئا!.

وتابع زلاتان: «أنا غاضب.. التعادل ليس جيدا.. فرص كثيرة، ركلة جزاء مهدرة.. حصلت أخطاء وحصدنا نقطة، الأهم كان عدم الخسارة وعدم خسارة الثقة.. نظرا لترتيبنا نريد الفوز بكل شيء، وهذا بديهي.. نخوض مباريات كثيرة، نتعرض للتعب وليس سيئا أن نصل إلى النافذة الدولية».

ويقدّم ميلان موسما رائعا في الدوري وهو أحد ثلاثة أندية لم تخسر مع ساسوولو ويوفنتوس، ليتصدر الترتيب مع 17 نقطة من 7 مباريات.

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