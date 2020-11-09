صولة يستعيد ذكريات بطولة أفريقيا 1982 بصحبة العيساوي والكوافي

صولة بصحبة العيساوي والكوافي. (إنترنت)

نشر نجم الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، صالح صولة، صورة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مع زميله نجم الكرة الليبية السابق فوزي العيساوي وزميله الحارس المعروف بالمنتخب الوطني رمزي الكوافي.

وتعود الصورة أثناء بطولة أفريقيا التي أُقيمت بليبيا سنة 1982 حيث أحرز المنتخب اللييي المركز الثاني حينها، بعد فقدانه النهائي أمام منتخب غانا بركلات الترجيح في مباراة شهيرة ما زالت عالقة في أذهان الجماهير الليبية.

يذكر أن المنتخب الليبي سجل أول مشاركة له في بطولة أفريقيا عندما تمت استضافتها داخل ليبيا رغم تاريخه الطويل منذ انطلاقه من بداية الخمسينات في ملاعب كرة القدم الدولية.