بعد خضوعه لجراحة في الركبة.. فاتي يغيب عن برشلونة أربعة أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 07:47 مساء
أنسو فاتي. (تويتر)

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الإثنين، أن مهاجمه الشاب أنسو فاتي سيغيب عن الملاعب لقرابة أربعة أشهر، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية من أجل معالجة تمزق في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى.

وقال النادي في بيان، وفقًا لوكالة «فرانس برس»: «خضع أنسو فاتي على يد الدكتور رامون كوغات لعملية جراحية ناجحة بخصوص الإصابة التي تعرض لها في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى، وذلك تحت اشراف الطاقم الطبي في النادي»، وحدد برشلونة بأن اللاعب سيغيب لقرابة أربعة أشهر.

وتعرض ابن الـ18عاما للإصابة السبت في المباراة التي فاز بها فريقه على ريال بيتيس 5-2 في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، كان أمام فاتي وبرشلونة الاختيار بين عدة طرق للعلاج (تقطيب الغضروف المفصلي أو إزالته)، لكن النادي لم يفصح عن العلاج الذي تم اختياره.

وبات فاتي في سبتمبر الفائت أصغر هداف في التاريخ مع منتخب إسبانيا، وأصغر لاعب يسجل في «كلاسيكو» الدوري الإسباني عندما أحرز هدفا في الخسارة 1-3 أمام ريال مدريد على ملعب كامب نو منذ أسبوعين.

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