بعد الانطلاقة المحبطة.. سيلتا فيغو يقيل مدربه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 05:41 مساء
المدرب أوسكار غارسيا. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي سيلتا فيغو في بيان اليوم الإثنين، إقالة المدرب أوسكار غارسيا، بعد بداية محبطة لموسم 2020-2021 في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وحقق سيلتا فوزا واحدا في تسع مباريات هذا الموسم وبعد تعادله (1-1) مع إلتشي الصاعد للأضواء أصبح في المركز 17 بالدوري برصيد سبع نقاط.

وقال النادي: «أوسكار غارسيا لم يعد مدربا لسيلتا وكذلك طاقمه المساعد.. ينقل النادي امتنانه الصادق للمدرب الكتالوني وطاقمه للعمل والاحترافية والجهد خلال فترته في سيلتا».

وعين أوسكار (47 عاما) لاعب برشلونة السابق مدربا لسيلتا في نوفمبر العام الماضي عقب إقالة فران إسكريبا الذي أقيل بعد أن ساعد الفريق في البقاء بالدرجة الأولى منهيا الموسم الماضي في المركز 17.

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