حديث مهزوم لزيدان بعد الخسارة برباعية من «فالنسيا»

زين الدين زيدان (أرشيفية : إنترنت)

سقط فريق «ريال مدريد» الإسباني في فخ الهزيمة بأربعة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمعه مساء أمس الأحد بفريق «فالنسيا» بملعب «ميستايا» في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني، حيث أجرى المدرب الفرنسي لـ«الريال»، زين الدين زيدان مقابلة بعد انتهاء اللقاء أدلى خلالها بعديد التصريحات.

قال زيدان في تصريحات تلفزيونية: «كانت هزيمة مؤلمة بالتأكيد لأننا بدأنا المباراة بشكلٍ جيد، كان النصف ساعة الأول جيدًا واستطعنا خلاله التسجيل، ولكننا استقبلنا هدف التعادل بعد ذلك، لقد حدث لنا كل شيء اليوم، الحكم هنا لمراجعة هذه الأمور، لقد سجل الخصم فينا ثلاثة ركلات جزاء، بالإضافة إلى هدف ذاتي، لقد حدث لنا كل شيء اليوم، ما حدث اليوم زائد على الحد بالنسبة لنا».

وأضاف زيدان: «الذنب ذنبي لأنني المدرب ويتعين عليّ البحث عن حلول، ولكننا لعبنا جيدًا النصف ساعة الأول، ولكن المباراة تغيرت بشكلٍ كاملٍ بعد التعادل، أما فيما يتعلق بغياب لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو عن لقاء (فالنسيا)، فيمكننا البحث عن آلاف الأعذار، ولكن كل واحد قادر على البحث عما يريد، ولكن لا يتعين علينا البحث عن أعذار، جميع مَن هنا لاعبو (ريال مدريد) ويشاركون، وقد حاول إيسكو اللعب، وقدم أداءً جيدًا كباقي اللاعبين، لقد ركض، ولكن في النهاية نخسر وننتصر معًا، ليس هناك مذنب واحد».