حديث مهزوم لزيدان بعد الخسارة برباعية من «فالنسيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 نوفمبر 2020, 11:09 صباحا
زين الدين زيدان (أرشيفية : إنترنت)

سقط فريق «ريال مدريد» الإسباني في فخ الهزيمة بأربعة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمعه مساء أمس الأحد بفريق «فالنسيا» بملعب «ميستايا» في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني، حيث أجرى المدرب الفرنسي لـ«الريال»، زين الدين زيدان مقابلة بعد انتهاء اللقاء أدلى خلالها بعديد التصريحات.

قال زيدان في تصريحات تلفزيونية: «كانت هزيمة مؤلمة بالتأكيد لأننا بدأنا المباراة بشكلٍ جيد، كان النصف ساعة الأول جيدًا واستطعنا خلاله التسجيل، ولكننا استقبلنا هدف التعادل بعد ذلك، لقد حدث لنا كل شيء اليوم، الحكم هنا لمراجعة هذه الأمور، لقد سجل الخصم فينا ثلاثة ركلات جزاء، بالإضافة إلى هدف ذاتي، لقد حدث لنا كل شيء اليوم، ما حدث اليوم زائد على الحد بالنسبة لنا».

وأضاف زيدان: «الذنب ذنبي لأنني المدرب ويتعين عليّ البحث عن حلول، ولكننا لعبنا جيدًا النصف ساعة الأول، ولكن المباراة تغيرت بشكلٍ كاملٍ بعد التعادل، أما فيما يتعلق بغياب لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو عن لقاء (فالنسيا)، فيمكننا البحث عن آلاف الأعذار، ولكن كل واحد قادر على البحث عما يريد، ولكن لا يتعين علينا البحث عن أعذار، جميع مَن هنا لاعبو (ريال مدريد) ويشاركون، وقد حاول إيسكو اللعب، وقدم أداءً جيدًا كباقي اللاعبين، لقد ركض، ولكن في النهاية نخسر وننتصر معًا، ليس هناك مذنب واحد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا: لا أجيد الدبلوماسية حين يكون الحديث عن الإسلام ...
عربى
جورج بوش يهنئ بايدن ويشيد بنزاهة الانتخابات الأميركية
دولى
تقرير لـ«المركزي» يدعو إلى تعزيز المنافسة بين البنوك وخفض مستويات التركز المصرفي
ليبيا
92.48 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف التجارية و16.65 مليار حجم الائتمان ...
ليبيا
في خطاب إعلان النصر .. بايدن يتعهد أن يكون «رئيسا لا يسعى إلى التقسيم بل إلى ...
دولى
جريدة مغربية: ليبيا تعتزم فتح قنصلية في الصحراء الغربية «المتنازع عليه»
ليبيا
«واشنطن بوست»: علماء يحققون في ظاهرة مناخية فريدة ونادرة ضربت طرابلس
ليبيا
السراج يهنئ بايدن بفوزه بالرئاسة الأميركية
ليبيا
كامالا هاريس أول امرأة وأول أميركي أسود في منصب نائب الرئيس
دولى
الدنمارك تذبح ملايين من حيوانات «المنك» مصابة بسلالة جديدة من «كورونا»
دولى
البعثة الأممية تعزي أبناء الجنوب الليبي في وفاة الشيخ حسين الكوني
ليبيا
غدامس تعزز أمل المراهنة على حوار تونس.. وتحذير أميركي من «أصحاب المصالح الخاصة»
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا «كورونا» أخطر على الرجال من النساء؟