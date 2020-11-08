ليفربول يسقط في فخ التعادل أمام السيتي.. وإنجاز تاريخي لمحمد صلاح

محمد صلاح في مباراة الليفر والسيتي. (تويتر)

انتهت مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، التي أُقيمت على ملعب "الاتحاد"، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي (1-1).

وجاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 13 عن طريق ركلة جزاء، بينما جاء هدف السيتي عن طريق جابرييل جيسوس في الدقيقة 31.

ورفع ليفربول رصيده بهذا التعادل إلى النقطة 17، ليتراجع إلى المركز الثالث ويخسر الصدارة لمصلحة ليستر سيتي والوصافة لمصلحة توتنهام، كما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 12 نقطة محتلاً المركز 11.

وسلطت شبكة "أوبتا" العالمية، الضوء على الارقام التي حققها صلاح خلال هذه المواجهة وكشفت أن المصري سجل ثمانية أهداف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث لم يسجل أي لاعب أكثر في أي وقت مضى في أول ثماني مباريات لريدز في البطولة، بالتساوي مع فرناندو توريس في 2009-2010 وروبي فاولر في 1995-1996.