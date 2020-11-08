إصابة رونالدو في تعادل يوفنتوس أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 نوفمبر 2020, 05:10 مساء
إصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو. (إنترنت)

تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، إلى إصابة جديدة خلال مباراة فريقه أمام لاتسيو، التي أثقيمت بينهما اليوم في الدوري الإيطالي، بعد التواء في كاحل قدمه أجبره على الخروج وعدم الاستمرار داخل الملعب.

وقال شبكة "دازن" الإيطالية، اليوم الأحد، وفقًا لـ"جول"، إن رونالدو لم يقدر على إكمال المباراة، ليبلغ أندريا بيرلو، المدير الفني لليوفي، بأنه تعرض لالتواء شديد في الكاحل.

ومن المتوقع أن يجري كريستيانو فحوصات طبية دقيقة خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد مدة غيابه عن الملاعب، مع توقعات بعدم لحاقه بمعسكر منتخب بلاده البرتغال خلال فترة التوقف الدولي.

وجاءت إصابة "الدون" في مباراة فريقه اليوم، والتي فشل في تحقيق الفوز فيها على مضيفه لاتسيو، ليكتفي بنتيجة التعادل بين الفريقين، ويتوقف رصيده عند النقطة 13 في المركز الثالث بعد أول 7 أسابيع من الكالتشيو.

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